PSG: Christophe Galtier toujours là et derrière, les prétendants ne se bousculent pas

C’est toujours avec Christophe Galtier sur le banc que le PSG se présentera ce dimanche au Vélodrome, pour y affronter l’OM en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Le technicien se sait fragilisé et sous pression en cas de mauvais résultats dans le Classique et face au Bayern en huitième de finale retour de Ligue des champions. Mais si cela devait mal se passer, derrière lui, les prétendants ne se bousculent pas.

En gagnant contre Lille dimanche dernier (4-3), Christophe Galtier s’est donné un peu d’air. La pression était immense, alors que le Paris Saint-Germain venait de perdre trois matchs consécutifs. Ça n’était plus arrivé au club de la capitale depuis l’automne 2011, soit quelques mois après la prise de contrôle du club par QSI.

C’est peu dire que les Qataris ont très peu goûté cette série négative. Si bien qu’un nouveau faux pas aurait pu entériner la fin de l’aventure pour l’entraineur, voire même pour le conseiller sportif Luis Campos. La situation de Galtier reste toutefois fragile. Les prochaines échéances en championnat, et surtout en Ligue des champions face au Bayern, seront déterminantes pour son futur.

Thomas Tuchel et Thiago Motta appréciés mais encore loin du PSG

Comme révélé par RMC Sport le 16 février dernier, Thomas Tuchel a toujours des partisans en interne. L’Allemand a l’avantage d’être libre, mais aussi de bien connaitre le club, pour y être passé de juillet 2018 à décembre 2020. Ses expériences en Bundesliga (Dortmund) et à Chelsea, avec qui il a remporté la très prisée Ligue des champions, parlent pour lui. S’il a bien été sondé de manière informelle, le coach ne veut pas se précipiter. Il garde de bonnes relations avec des dirigeants qui comptent à Paris mais sait aussi qu’il peut y avoir des opportunités l’été prochain, sur d’autres bancs de touche. Dans le cas d’un retour - qui reste hypothétique aujourd’hui - le costume de pompier n’est pas celui privilégié par Thomas Tuchel… même si dans le football, tout va très vite.

Autre technicien apprécié: Thiago Motta. A sa retraite sportive, l’ancien joueur du PSG a embrassé une carrière d’entraineur, débutée avec les U19 du club de la capitale. Depuis quelques années, son nom circule régulièrement quand il s’agit d’imaginer un futur coach à Paris. C’est d’abord parce qu’il a démontré des aptitudes, même si les résultats n’ont pas toujours été ceux espérés par l’Italien. C’est aussi parce que son attachement au club est réel et que l’ex Barcelonais est très apprécié à Doha. Cependant, au plus haut sommet du club, son inexpérience au plus haut niveau, en tant qu’entraineur, représente un frein.

En l’état, si Paris devait débrancher son entraîneur avant la fin de la saison, le club n’a pas de solution clé en main. Ce qui ne préserve en rien le staff actuel si cela venait à très mal se passer sportivement lors des prochaines semaines.

Dans une période délicate, Galtier se "réfugie dans le travail"

La fatigue se lit sur le visage de l’entraîneur de Paris, qui affiche les traits tirés. La pression est légèrement retombée après la victoire contre son ancien club dimanche dernier. Comme il aime le répéter, il faut "se réfugier dans le travail" quand ça va moins bien. Pas toujours évident, surtout avec des joueurs qui, pour beaucoup, sont revenus du Mondial dans une forme physique inquiétante.

C’est l’une des raisons des mauvais résultats de cette année 2023 pour le staff. L’avant/après Coupe du monde est frappant chez certains joueurs, comme Neymar, incapable de mettre la même intensité qu’au début de la saison, où il rayonnait. Il n’est pas le seul dans ce cas.

Le calendrier et les nombreuses absences n’aident pas non plus. Certains choix tactiques ne sont cependant pas bien perçus en interne. Le repositionnement de Vitinha en meneur de jeu ou encore la composition de départ contre le Bayern Munich (défaite 1-0 en huitième de finale aller de Ligue des champions) par exemple.

Dans le vestiaire, l’entraineur est apprécié, même si les passe-droits accordés à certains ne passent pas inaperçus. "Les stars ont des traitements différents, c’est comme ça dans tous les clubs", rétorque un habitué du Camp des Loges. Entre les joueurs l’ambiance est relativement bonne. Il y a parfois des accrochages à l’entrainement mais pas plus que dans un autre club. En tout cas, le staff espère au moins finir la saison, quoiqu’il arrive contre Marseille dimanche et le Bayern Munich en huitième retour de C1. Tous savent toutefois que dans le foot, tout peut se passer.