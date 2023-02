OM-PSG: les confidences de Lorik Cana, qui va "supporter l'OM" au Vélodrome

Dans une interview pour BFM Marseille, à l'approche du choc OM-PSG au Vélodrome, où il sera présent, Lorik Cana est revenu sur son parcours de transfuge entre les deux clubs et confirme qu'il supportera bien les Phocéens.

Son transfert au dernier jour du mercato d'été de 2005 avait nourri un peu plus la rivalité entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Ce dimanche 26 février pour l'alléchant Classique de la 25e journée de Ligue 1, Lorik Cana sera au Vélodrome avec son fils de 7 ans. "On supporte l'OM, bien sûr", confie le milieu de terrain albanais, formé et lancé dans la capitale (2002-2005) avant de devenir titulaire indiscutable et capitaine dans la cité phocéenne (2005-2009).

"Quand Paris joue contre les autres clubs, il est normal que je supporte le PSG. J'y ai grandi. Mais d'abord, il y a l'OM", explique l'ancien international albanais de 39 ans dans une interview accordée à BFM Marseille.

"Le club corrsepondait à ma mentalité, à mon ADN"

"Je n'ai jamais renié, assure Lorik Cana à propos de son passage au PSG, où il a disputé 81 rencontres et remporté la Coupe de France 2004. À l'époque, rares ont été les joueurs à pouvoir arriver de la réserve, jouer en équipe première et ensuite s'installer. J'en étais super fier. C'était pour moi une façon de remercier le PSG pour l'opportunité donnée".

"Mais le choix a été assez simple quand j'ai voulu partir de Paris, poursuit-il. Pour moi, c'était Marseille, le seul club français dont j'étais supporter. Et je voulais rester en France. Le club corrsepondait à ma mentalité, à mon ADN. Quand tu as un rêve de gamin et que tu as la possibilité de le réaliser, tu n'y penses pas à deux fois. (...) Je suis resté supporter de tous les clubs dans lesquels j'ai joué. Le club dans lequel tu grandis, tu l'as un peu dans le sang. Tu ne te forces pas pour faire les efforts, pour faire en sorte que l'aventure se passe bien. Avec les gens, ça s'est fait d'une manière extraordinaire. J'ai été adopté assez rapidement par cette ville et ses gens qui ont cette passion pour le football".

Avec l'OM, Lorik Cana a disputé 175 matchs (8 buts, 9 passes décisives) mais n'a pas remporté de titre. Il est ensuite passé par Sunderland, Galatasaray, la Lazio et le FC Nantes avant de raccrocher les crampons en 2016.