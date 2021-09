OM-Rennes: l'hommage vibrant du Stade Vélodrome à René Malleville

Avant le match contre Rennes ce dimanche, l'OM a rendu hommage à René Malleville, supporter emblématique décédé quelques heures avant la rencontre. Le virage nord a aussi eu une pensée pour Depé.

L’émotion a rempli le Stade Vélodrome. A l’occasion de OM-Rennes ce dimanche, le club phocéen a rendu un premier hommage à René Malleville, supporter emblématique, dont le décès a été annoncé seulement quelques heures avant le début de la rencontre. Atteint d’un cancer depuis plusieurs semaines, il s’est éteint à l’âge de 73 ans. Avant même l’entrée au stade, des supporters s’étaient réunis pour scander le nom de René Malleville devant le Vel.

Un hommage prolongé à l’entrée des joueurs, où une photo de 'Néné', comme on le surnommait, a été affichée sur les écrans géants. Les joueurs des deux camps ont respecté une minute d’applaudissements. Dans un Stade Vélodrome complet, les supporters des deux clubs ont également applaudi celui qui aura été la voix du site Le Phocéen pendant des années, pour des débriefs de match toujours passionnés.

Un hommage aussi à Jean d'Anna et Depé

Une soirée décidemment placée sous le signe des hommages pour l’OM, qui a également eu une pensée pour Jean d’Anna, ancien dirigeant, supporter et bénévole, arrivé au club au milieu des années 1960, décédé le 14 septembre. Le virage nord a lui déployé un tifo géant à l’effigie de Patrice de Peretti, ‘Depé’ autre supporter emblématique de l’OM et ancien capo des MTP, décédé il y a plus de 20 ans.

L’OM prévoit déjà un autre hommage, plus marquant, à la hauteur du grand supporter que René Maleville a été. Un nouveau moment d’émotion qui pourrait venir s’ajouter à celui déjà prévu contre Lens le week-end prochain pour "Philousports", supporter marseillais et star de Twitter, décédé le 19 juin.