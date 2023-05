OM: Riolo verrait bien Fonseca succéder à Tudor sur le banc marseillais

Dans l'After, dimanche soir sur RMC, Daniel Riolo a émis l'idée que Paulo Fonseca puisse devenir l'entraîneur de l'OM cet été. Notre éditorialiste estime que l'entraîneur portugais a le bon profil pour éventuellement succéder à Igor Tudor.

Dans la cité phocéenne, on ne s’en cache plus. Le départ du coach marseillais Igor Tudor à l’issue de la saison est une vraie possibilité. Rien ne permet encore d’affirmer quoi que ce soit, mais l’éventualité qu’il s’en aille existe aujourd'hui. Et si telle était la volonté du technicien croate, Pablo Longoria n’aurait d’autre choix que de partir sur un nouveau cycle très rapidement, alors que de grosses échéances attendent l’OM cet été, européennes notamment. Qui serait le plus à même de relever le challenge de qualifier l’OM en Ligue des champions, tout en façonnant une équipe séduisante?

"Puisqu’on parle de Fonseca et de ses envies d’ailleurs, lui je pense que ce serait un super entraîneur pour l’OM", a estimé Daniel Riolo dans l’After, dimanche soir sur RMC. Apôtre d’un football offensif, le technicien portugais est en passe de qualifier le Losc pour la Ligue Europa. Juste derrière l’OM, que Lille a battu dans la dernière ligne droite du championnat, compliquant la tâche de Marseille dans sa lutte à distance avec Lens pour la place de dauphin, derrière le Paris Saint-Germain.

Riolo: "Il aurait besoin de talents supplémentaires à Marseille"

Tout au long de la saison, Paulo Fonseca s’est adapté au gré des blessures et des réalités économiques de son club sans jamais renoncer au style, très attaché qu’il est à la façon dont on gagne un match de football. Paulo Fonseca aime que l’équipe dont il a la responsabilité soit à son image, qu’elle puisse jouer le football qu’il prône, comme il le rappelait sur RMC dans le podcast Joga!, dédié au football portugais.

"Au fond, mes équipes jouent un jeu pour dominer l’adversaire, pour être installées dans la moitié de terrain adverse, pour créer beaucoup d’occasions de buts… Cela a beaucoup à voir avec la domination du jeu, avec la forme, le processus qu’on développe pour atteindre cette domination. C’est déterminant pour moi." Une ambition qui aurait tout pour plaire au Vélodrome.

"Je pense qu’il aurait besoin de talents supplémentaires, avertit cependant Daniel Riolo. Tu prends une équipe comme Lille, je me demande s’ils n’ont pas plus de joueurs de ballon, de talent, que l’OM. Tudor, je ne suis pas sûr qu’il s’en soit si mal tiré avec cet effectif où il n’y a pas un talent de dingo. Parce que si tu prends Lille, je trouve qu’ils sont plutôt fournis, avec Jonathan David, Cabella, Jonathan Bamba…"

L’ambition de Paulo Fonseca pourrait-elle se heurter au contexte économique marseillais? L’hiver dernier, alors qu’il espérait des renforts, Paulo Fonseca avait dû se contenter de ce qu’Olivier Létang avait consenti à lui donner à Lille, à savoir pas grand-chose. Le mercato a été le catalyseur de tensions entre Paulo Fonseca et son président, au point de remettre en question l’avenir du Portugais chez les Dogues?

Paulo Fonseca s’y sent bien, il l’avait d’ailleurs confirmé à RMC Sport en février dernier. Mais il attend aussi que le club, qui devrait perdre Jonathan David cet été, affiche ses ambitions en cas de qualification pour la C3. S’il devait partir, l’OM n’aurait pas partie gagnée pour autant. Fonseca est un homme courtisé, notamment en Premier League. En attendant, le coach portugais est toujours assis sur le banc de Lille, et Igor Tudor reste l’entraîneur de l’OM. Pour l'instant.