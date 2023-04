OM-Troyes: Marseille récupère la deuxième place, Vitinha débloque son compteur

Largement dominateur, et aidé par un Vitinha auteur de ses deux premiers buts, l'OM a battu Troyes ce dimanche soir en clôture de la 31e journée de Ligue 1 (3-1). Il reprend la deuxième place à Lens, à une semaine d'un déplacement à Lyon.

Une fois. Une seule fois en 2023, l'OM avait remporté un match au Vélodrome en Ligue 1. C'était le 14 janvier dernier contre Lorient (3-1), et depuis, les Olympiens n'avaient cessé de trébucher devant leur public, face à Monaco, Nice, Paris, Strasbourg ou encore Montpellier. Jusqu'à ce dimanche soir.

Face à une équipe de Troyes particulièrement indigente, et qui se dirige tout droit vers la Ligue 2 avec ses 10 points de retard sur le premier non-relégable, l'OM a enfin mis fin à sa spirale négative en clôture de la 31e journée, en décrochant un succès plus que logique (3-1) et précieux, puisqu'il lui permet non seulement de reprendre un peu d'air vis-à-vis de Monaco (quatrième à trois points), mais surtout la deuxième place à Lens (troisième à un point) qui a chuté au Parc des Princes. Le tout avant un sprint final qui s'annonce compliqué pour Valentin Rongier et les siens, avec des déplacements à Lyon, Lens et Lille dans les cinq prochaines journées.

Deux buts pour Vitinha... et deux gros loupés

Si l'OM s'est relancé face à la faible ESTAC, un homme a lui profité de la rencontre pour se lancer: Vitinha. Recruté à prix d'or cet hiver, l'attaquant portugais de 23 ans n'avait pas réussi à trouver le chemin des filets lors de ses huit premières apparitions (des bouts de matchs, essentiellement) sous le maillot marseillais. La neuvième aura été la bonne, avec un doublé à la clé. Dès la 2e minute de jeu, l'ancien joueur de Braga - titularisé au côté d'Alexis Sanchez - s'est d'abord chargé de l'ouverture du score comme un grand, grattant le ballon dans la surface champenoise avant de frapper fort en pivot (1-0). Une heure plus tard, alors que Cengiz Under avait doublé la mise avant la pause (2-0, 41e), Vitinha a cette fois plié l'affaire en opportuniste, reprenant le ballon d'un geste réflexe après que le poteau adverse a renvoyé une tête de Kolasinac (3-0, 64e).

De quoi clore le débat sur le niveau de jeu de la recrue lusitanienne et l'investissement consenti par la direction marseillaise? Pas forcément. Vitinha a mis deux buts, il a fait preuve d'une grosse activité, mais il s'est aussi montré brouillon sur plusieurs séquences et a été l'auteur de deux loupés retentissants face à Gauthier Gallon (13e, 49e). En frappant 29 fois (contre 4) au but ce dimanche, l'OM pouvait se permettre de gâcher quelques munitions. Ce ne sera pas toujours le cas.

Un match plein et un Tudor plus inspiré

S'il s'est procuré autant d'occasions devant ses fidèles, Marseille ne le doit pas qu'à son avant-centre et à la faiblesse troyenne. Il a été appliqué et supérieur dans tous les secteurs, remportant la bataille du milieu avec un Rongier encore très performant, et celle des couloirs avec un Issa Kaboré convaincant à droite (jusqu'à la réduction du score troyenne de Baldé à la 92e), où Tudor l'avait aligné dès le coup d'envoi.

Critiqué pour ses choix pas toujours heureux dernièrement, et aussi pour la confiance qu'il continuait d'accorder à des joueurs parfois décevants, le technicien croate a cette fois rebattu quelques cartes avec succès, et peut-être remobilisé quelques éléments au bon moment. Il faudra bien cela, si l'OM veut décrocher son billet pour la prochaine Ligue des champions.