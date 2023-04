PSG-Lens: avec un Mbappé record, Paris l'emporte face à son dauphin et fonce vers le titre

Le Paris Saint-Germain a dominé (3-1) une équipe de Lens rapidement réduite à dix et prend neuf points d'avance sur son dauphin samedi.

A quoi ça tient, une saison? Celle du Paris Saint-Germain a basculé sur un geste, à la 19e minute, et pas le plus beau de la soirée. Lens dominait, Lens poussait face à une équipe parisienne recroquevillée dans ses 30 derniers mètres, incapable de s’adapter à ce que son adversaire lui proposait. Auteur d’une splendide parade réflexe dès l’entame (2e), puis chanceux de voir une remise trop appuyée de Danilo Pereira échouer à quelques centimètres de son poteau gauche (11e), Donnarumma insistait impuissant à la domination lensoise.

Redoutable dans l’exercice de son contre-pressing, la formation Sang et Or obligeait les Parisiens à subir, exposant une fois de plus les limites de l'équipe de Christophe Galtier. Sans l’expulsion du Lensois Abdul Samed, qui sait ce qu’il serait advenu des ambitions du Paris Saint-Germain en Ligue 1? L’énorme semelle du milieu de terrain sur la cheville du Marocain Achraf Hakimi a coûté très cher à son équipe en première période, et permis au PSG de jouer un peu plus à son aise.

Si Lens est resté ambitieux et aurait pu être récompensé, il a fini par le payer, et au prix fort. Le Paris Saint-Germain a éteint les velléités lensoises en dix minutes, grâce à Kylian Mbappé, buteur et passeur décisif à l’issue de deux jolis mouvements collectifs. Muet depuis trois matches en Ligue 1, le nouveau capitaine de l’équipe de France a dynamité la défense lensoise. Menaçant sur un débordement côté gauche en première période, le prodige de Bondy a fait la différence dans l’axe, en position de pivot.

Paris a sans doute plié le championnat

Dos au but, il a offert l’une de ses fulgurances au Parc en se retournant vite pour frapper du droit (31e). Sollicité par Messi à l’entrée de la surface, le Français a retrouvé l’Argentin d’une talonnade parfaitement exécutée (40e). Entretemps, Vitinha avait débloqué son compteur d’une puissante frappe du pied droit, flottante (37e). Le match semblait plié. Mais Paris n’est pas guéri. Réduit à dix et mené à la pause, Lens n’a pas renoncé à faire douter les Parisiens, à l’image de l’intenable Loïs Openda (57e, 65e, 90e), auteur d’un excellent match.

La réduction du score de Frankowski, qui était déjà proche d’égaliser dans le premier acte, a quelque peu rééquilibré les débats. Impressionnants par séquences après l’égalisation, les Parisiens ont alors peiné dans leur expression collective, à canaliser la fougue de Seko Fofana également. Un peu moins influent cette saison, le capitaine du RC Lens a rappelé pourquoi le PSG s’intéressait à lui l’été dernier. Mais son équipe n’en a pas profité.

Le PSG compte désormais neuf points d’avance sur le RC Lens, en attendant le résultat de l’Olympique de Marseille, à sept journées du terme de la saison. Le club de la capitale effectue un grand pas vers le onzième titre.