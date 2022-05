OM: un nouveau départ "pour raisons personnelles" au centre de formation

Après le départ de Nasser Larguet pour "raisons personnelles", Jean-Claude Giuntini, responsable du groupe élite de la formation interne des cadres, a démissionné ce week-end.

Un nouveau départ est acté au centre de formation de l'OM. Quelques jours après Nasser Larguet, Jean-Claude Giuntini a démissionné de son poste de responsable du groupe élite et de la formation interne des cadres, rapporte L'Équipe. L'annonce a été faite aux équipes ces dernières heures et l'ancien sélectionneur des équipes de France jeunes (U16, U17, U18, U19) devrait quitter le club en fin de semaine. Si la raison officielle est pour "raisons personnelles", ce départ serait lié à celui de Nasser Larguet, une semaine plus tôt.

Larguet, intérimaire à la tête de l'équipe première

Promu directeur du centre de formation en juillet 2019, Nasser Larguet avait été promu entraîneur de l'équipe première après le départ d'André Villas-Boas à l'hiver 2021. Il avait assuré l'intérim pendant neuf matchs entre début février et début mars, avant de laisser la main à Jorge Sampaoli en toute discrétion.

"L’Olympique de Marseille respecte cette décision et tient à remercier Nasser pour sa contribution durant près de trois années auprès des jeunes du Centre de Formation, mais aussi de l’équipe professionnelle, écrit l'OM dans un communiqué. Le club lui souhaite le meilleur pour ses prochains projets professionnels. Le club travaille aux prochaines étapes qui permettront d’appréhender au mieux le futur de la formation." Formateur reconnu, Larguet a notamment dirigé les centres de formation de l’AS Cannes, de Caen ou encore de Strasbourg.