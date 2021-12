Pourquoi des produits dérivés du PSG se sont retrouvés sur la boutique en ligne de l'OM?

Dans la journée de mardi, plusieurs produits dérivés à l'effigie du Paris Saint-Germain se sont retrouvés à la vente sur le site de la boutique officielle de l'Olympique de Marseille. Une belle boulette provoquée par Panini France, prestateur de service du club phocéen, qui s'en est excusé auprès du peuple marseillais.

L'anecdote a fait beaucoup sourire sur les réseaux sociaux les supporters neutres et ceux du Paris Saint-Germai. Beaucoup moins ceux de l'Olympique de Marseille. Mardi, le site de la boutique officielle du club phocéen a proposé à la vente, l'espace de quelques minutes, des produits dérivés du... PSG.

Des gants, bonnets et écharpes en vente

Des bonnets aux écharpes en passant par les gants et les tours de cou bleu et rouge, plusieurs de ces objets étaient disponibles à la vente sur un site hébergé par l'OM. Une boulette rapidement remarquée en cette période de Noël et largement raillée sur les réseaux sociaux. Rapidement, les produits dérivés ont été retirés du site. Mais un peu trop tard pour passer inaperçus.

Alors, comment expliquer la présence de ces produits PSG sur le site en ligne de la boutique officielle de l'OM? Les services de communication ont beau redoubler d'originalité pour faire parler de leur marque, il ne s'agissait évidemment pas d'une opération commerciale.

Panini France s'est excusé

En réalité, c'est le prestateur de service de l'OM, Panini France, qui s'est rendu coupable de cette boulette. L'entreprise a communiqué pour désamorcer la polémique: "Comme vous avez pu le constater, une grossière erreur en provenance de nos services, est venue impacter la boutique officielle de l'Olympique de Marseille en proposant des articles à la vente d'un autre club de L1."

Panini France évite soigneusement de citer le nom du PSG pour ne pas remettre de l'huile sur le feu, avant d'adresser un message à Marseille: "Nous présentons à l'OM et à tous les supporters olympiens toutes nos excuses pour la gêne occasionnée." Les supporters de l'OM vont pouvoir reprendre leurs amplettes sans craindre de tomber sur des produits du PSG.