PSG: Abdou Diallo ne fera pas la tournée au Japon

Abdou Diallo (26 ans), défenseur du PSG, ne participera pas à la tournée de l’équipe au Japon qui débutera en fin de semaine. Une décision prise d’un commun accord avec Luis Campos afin de faciliter un départ.

Le PSG affine les contours de son stage au Japon en fin de semaine. Selon des informations de L’Equipe confirmées par RMC Sport, Abdou Diallo (26 ans) ne fera pas le déplacement avec le reste de l’effectif. Le défenseur a pris cette décision en accord avec Luis Campos, conseiller sportif, afin de faciliter un transfert du Sénégalais. Ce dernier figure parmi les liste des joueurs sur le départ.

Selon les informations de RMC Sport, l’AC Milan s’intéresse au profil de l’ancien du Borussia Dortmund qui avait rejoint le club contre 32 millions d’euros. La saison dernière, il n’a disputé que 16 rencontres toutes compétitions confondues et souhaite augmenter ce temps de jeu. Antero Henrique, en charge du dossier, a fixé un prix élevé pour le joueur sous contrat jusqu’en 2024. Tottenham s’était aussi montré intéressé avant d’opter pour l’international français, Clément Lenglet.

Christophe Galtier a décidé d’effectuer ce stage de pré-saison avec un groupe resserré, délesté des membres sur lesquels il ne compte pas. La liste définitive sera établie en fin de semaine et ne devrait pas comporter de nombreux "indésirables" dont le club souhaite se séparer cet été.

La semaine dernière, l'entraîneur parisien avait déjà donné le ton sur sa volonté de se baser sur un effectif restreint. "Je suis un entraîneur qui aime voir ses joueurs travailler, avait-il confié. Et il n'y a pas de performance si mes joueurs ne sont pas heureux, à la fois dans le vestiaire et sur le terrain. Pour qu'ils soient heureux, je pense que l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir trop de joueurs qui ne jouent pas, car ils sont malheureux. On doit trouver la bonne taille de l'effectif."

Les joueurs convoqués s’envoleront vers le Japon après leur match amical face à Quevilly-Rouen programmé samedi (17h). Ils y disputeront trois rencontres de préparation face à Kawasaki Frontale, champion du Japon en titre le 20 juillet à Tokyo (12h30), les Urawa Red Diamonds le 23 juillet à Saitama (12h), puis le Gamba Osaka le 25 juillet à Suita (12h). Les Parisiens joueront leur première rencontre officielle face à Nantes, lors du Trophée des champions le 31 juillet à Tel Aviv (Israël).