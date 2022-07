Mercato: le PSG espère boucler les signatures de Skriniar et Scamacca cette semaine

Le PSG est en discussions avancées avec l’Inter et Sassuolo pour les transferts de Milan Skriniar et Gianluca Scamacca. Le club parisien souhaite boucler cette semaine les recrutements du défenseur slovaque (27 ans) et de l’attaquant italien (23 ans), afin de les emmener au Japon pour la tournée de préparation.

Leurs casiers sont déjà prêts au Camp des Loges, ou presque. Comme indiqué par Le Parisien et confirmé par RMC Sport, le PSG espère boucler très rapidement ses deux prochaines recrues du mercato: Milan Skriniar, le défenseur central de l’Inter, et Gianluca Scamacca, l’attaquant de Sassuolo. Après plusieurs semaines de négociations, les champions de France sont proches d’un accord avec les deux clubs italiens.

Paris souhaite accueillir le guerrier slovaque (27 ans) et le buteur italien (23 ans) dans les prochains jours. Ils pourraient débarquer cette semaine dans la capitale. Christophe Galtier, Luis Campos et les dirigeants parisiens aimeraient que Skriniar et Scamacca puissent participer à la tournée de préparation au Japon, aux côtés de Vitinha, le premier renfort de l’été. Après un premier match amical face à Quevilly-Rouen Métropole (Ligue 2), ce vendredi au Camp des Loges, le PSG s’envolera dimanche pour un stage d’une dizaine de jours en Asie de l’Est.

Le stage au Japon pour faciliter leur intégration

Les partenaires de Kylian Mbappé disputeront trois matchs amicaux en terre nippone. Ils affronteront d’abord le Kawasaki Frontale, champion du Japon en titre, le 20 juillet à Tokyo (12h30), avant de défier les Urawa Red Diamonds le 23 juillet à Saitama (12h), puis le Gamba Osaka le 25 juillet à Suita (12h). Si Skriniar et Scamacca ne sont pas arrivés avant ce week-end, ils pourraient rejoindre leurs nouveaux partenaires directement au Japon.

Ce voyage au Pays du soleil levant devrait leur permettre de s’intégrer au groupe parisien afin de préparer le Trophée des champions face à Nantes, prévu le 31 juillet à Tel Aviv (Israël). Une semaine avant la reprise de la Ligue 1, lors de laquelle les coéquipiers de Marquinhos se rendront à Clermont, le samedi 6 août (21h).