Mercato: Ekitike aurait donné son accord au PSG

Hugo Ekitike (20 ans), attaquant de Reims, aurait donné son accord pour s’engager avec le PSG cet été, selon des informations du Parisien. Mais l'offre très alléchante de Newcastle retarde une potentielle arrivée.

Hugo Ekitike (20 ans) a rejoint la Belgique, lundi, avec ses coéquipiers du Stade de Reims pour un stage de pré-saison. Mais le jeune attaquant pourrait porter un autre maillot la saison prochaine. A la sortie d’une première saison réussie et prometteuse en Ligue 1 (10 buts en 23 matchs), le Rémois de naissance a tapé dans l’œil de grosses cylindrées européennes. Dont l’une située à seulement 150 kilomètres de son cocon. Le PSG veut en effet le recruter. Et selon les informations du Parisien, Ekitike a déjà donné son accord au club de la capitale pour y évoluer la saison prochaine.

Des discussions entamées

Nasser Al-Khelaïfi, président parisien, a déjà signifié son intérêt pour le joueur auprès de Jean-Pierre Caillot, son homologue champenois. Les dirigeants parisiens apprécient son style, ses caractéristiques physiques et son état d’esprit. Luis Campos, conseiller sportif, a discuté avec l’agent du joueur avant que deux dirigeants rémois, Mathieu Lacour, directeur général, et Paul-Edouard Caillot, directeur sportif, ne soient aperçus à la Factory, le siège du club, le 4 juillet dernier. Officiellement, pour d’autres raisons que ce dossier.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Si Ekitike veut rejoindre Paris et rêve d’évoluer avec son modèle Kylian Mbappé, le dossier n’est pas encore sur le point d’aboutir. Car un autre concurrent de taille s’est positionné et fait beaucoup réfléchir Reims. Newcastle, nouveau riche du football mondial, a en effet formulé une offre de 36 millions d’euros (plus dix millions de bonus) pour s’offrir le jeune attaquant. La destination plaît moyennement au principal intéressé malgré la promesse d’un salaire astronomique. Selon les informations de RMC Sport, les représentants du joueur n’ont toujours pas donné leur accord pour rejoindre les Magpies.

Reims a, de son côté, donné son feu vert pour un départ de son joueur en Angleterre. Un transfert semblait se dessiner début juin mais le dossier est aujourd'hui en stand-by et Newcastle s'impatiente. Paris, qui a les faveurs du joueur, espère faire baisser le prix. La situation est donc bloquée sur cette indemnité de transfert.