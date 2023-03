PSG: Achraf Hakimi mis en examen pour viol

Achraf Hakimi, joueur du Paris Saint-Germain, a été mis en examen pour viol, a fait savoir ce vendredi le parquet de Nanterre. La latéral marocain a été placé sous contrôle judiciaire.

Visé depuis le week-end passé par une enquête pour viol, le joueur du PSG Achraf Hakimi vient d'être mis en examen dans cette affaire, a appris ce vendredi l'AFP auprès du parquet de Nanterre.

Hakimi, 24 ans, a été entendu jeudi par les enquêteurs de la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine, puis mis en examen par un juge d'instruction et placé sous contrôle judiciaire. Ce dernier lui interdit d'entrer en contact avec la jeune femme, a précisé le parquet. Comme indiqué par le parquet à BFMTV, l'interdiction de quitter le territoire ne figure toutefois pas dans son contrôle judiciaire. L'enquête préliminaire ouverte lundi par le parquet de Nanterre est désormais confiée à un juge d'instruction.

De son côté, la victime présumée a été entendue mercredi par les enquêteurs, ont indiqué des sources proches du dossier. "On prend acte de la mise en examen", a réagi auprès de l'AFP l'avocate de la victime, Me Rachel Flore Pardo. "Ma cliente maintient toutes ses déclarations. Elle a fait le choix de s'exprimer exclusivement à la justice et ne souhaite pas médiatiser l'affaire, notamment pour préserver sa sécurité", a-t-elle poursuivi.

La jeune femme, également âgée de 24 ans, l'accuse de l'avoir violée samedi dernier chez lui à Boulogne-Billancourt, en banlieue ouest de Paris. Si la victime présumée n’a pas voulu porter plainte, le commissariat a ouvert une enquête. Le parquet de Créteil s’est ensuite dessaisi au profit de celui de Nanterre, en raison du lieu de commission supposé des faits.

Le viol présumé aurait eu lieu samedi 25 février, à la veille du Classique entre l’OM et le PSG, pour lequel Hakimi était forfait. La jeune femme a expliqué avoir rencontré le joueur via le réseau social Instagram, le 16 janvier dernier. Les deux ont commencé à discuter, et c'est ce 25 février, dans la nuit, qu'elle s'est rendue au domicile du joueur à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), avec un VTC commandé par Hakimi.

Hakimi et sa défense nient en bloc

La jeune femme indique que l'international marocain lui a embrassé la bouche et la poitrine sous les vêtements, alors qu'elle lui disait non. Elle ajoute qu'il a effectué une pénétration digitale pendant quelques secondes, alors même qu'elle avait refusé. Elle dit l'avoir alors repoussé avec son pied, avant d'envoyer un SMS à une amie venue la chercher.

En début de semaine, son avocate a pris la parole dans les colonnes du Parisien pour clamer l'innocence de son client. "Les accusations sont fausses, indique Fanny Colin. Il est serein et se tient à la disposition de la justice." Juste après l'annonce de sa mise en examen, Hakimi était bien présent ce vendredi matin à l'entraînement du PSG. Le latéral marocain est arrivé avec Kylian Mbappé tout sourire au Camp des Loges. Selon nos informations, une communication officielle du club devrait tombée dans la journée ce vendredi.