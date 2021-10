PSG-Angers en direct: même diminués, les Parisiens ont à se faire pardonner

On connaît la compo angevine!

Gérald Baticle reste fidèle à son 3-4-1-2 et aligne son équipe type avec notamment Angelo Fulgini en numéro 10 et le duo Boufal-Cho devant. Antonin Bobichon fait son retour dans le groupe angevin, alors que Zinédine Ould Khaled et Abdoulaye Bamba en sont absents.

Bernardoni - Manceau, Traoré, Thomas - Cabot, Mendy, Mangani, Capelle - Fulgini - Boufal, Cho