PSG-Brest: la colère de Mbappé, qui tacle l'arbitrage en plein match après une embrouille avec un Brestois

Buteur en première période lors du match de la 21e journée de Ligue 1 opposant le PSG à Brest, Kylian Mbappé est entré dans une grosse colère, après une embrouille avec le Brestois Hugo Magnetti. L'attaquant parisien, qui a pris un carton jaune, s'en est pris à l'arbitrage.

Il venait de marquer mais la joie s'est très vite transformée en colère pour Kylian Mbappé. Buteur à la 32e minute pour le PSG face à Brest ce samedi, dans un match de la 21e journée de Ligue 1, l'attaquant français a écopé d'un carton jaune deux minutes plus tard, pour une embrouille avec Hugo Magnetti.

La faute de Kylian Mbappé sur Hugo Magnetti lors de PSG-Brest en janvier 2022 © Capture écran Canal+

Sur les ralentis, on constate que le champion du monde fait bien faute sur son adversaire brestois, qui tentait de lancer une attaque sur le côté droit, avec un pied droit venu gêner Magnetti et une poussette dans le dos. Le plus en colère était pourtant Kylian Mbappé. Y a-t-il eu des mots prononcés pour blesser le Parisien? La réécoute du moment ne permet pas de le dire.

"Vous ne savez même pas arbitrer! Toujours pareil dans cette ligue!"

En tout cas, l'ancien Monégasque a vite attrappé le bras d'Hugo Magnetti pour un échange musclé. Ronaël Pierre-Gabriel s'est immédiatement interposé, en retenant Mbappé. L'arbitre a infligé un carton jaune aux deux acteurs. Ce qui a encore attisé la colère de l'attaquant du PSG. Lequel s'est dirigé vers le bord du terrain, en direction de son staff et surtout du quatrième arbitre.

La colère de Mbappé, retenu par Verratti, le 15 janvier 2022 © Capture écran Canal+

"Comment j'ai pu prendre carton jaune?! Mais comment j'ai pu prendre carton jaune?! Allez, dégagez de là! Vous ne savez même pas arbitrer ici! Vous ne savez même pas arbitrer! Toujours pareil dans cette ligue! Si c'est toujours pareil! Toi, t'es à côté, tu vois pas!" Le tout en étant raccompagné par Marco Verratti, qui a calmé son coéquipier. Lequel a repris sa place... et ses accélérations dévastatrices.