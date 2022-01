PSG-Brest: Mbappé a dédié son but à Camille, une jeune fille insultée sur les réseaux sociaux

Auteur de l'ouverture du score lors de la victoire du PSG samedi contre Brest (2-0), à l'occasion de la 21e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a eu une belle attention pour Camille, une jeune fille atteinte d'une maladie rare victime d’insultes sur les réseaux sociaux.

Il avait déjà pris sa défense en début de semaine. Buteur samedi lors de la victoire du PSG contre Brest (2-0) à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a encore une fois apporté son soutien à Camille, une jeune fille atteinte d'une maladie rare victime d’insultes sur les réseaux sociaux.

Après avoir ouvert le score au Parc des Princes d’une belle frappe du droit en première période, le Parisien s’est dirigé vers la caméra pour faire passer son message. Sur les images télévisées, on l’entend clairement crier "Camille". "C’est pour toi", semble dire ensuite l’attaquant français dans un grand sourire.

Mbappé a pris sa défense

Lundi, Mbappé avait publiquement défendu cette jeune fille de 8 ans, qui a subi une vague de haine après avoir posté une vidéo destinée à son idole. "A Paris et en France, il y a des millions de supporters qui, comme moi, t’aiment vraiment beaucoup. Alors s’il te plaît reste au Paris Saint-Germain et continue de nous faire rêver encore longtemps. Kylian je te souhaite une très belle année avec le PSG et l’équipe de France", confiait-elle dans une vidéo postée sur le compte d'Un Sourire pour Camille. Cette association bretonne vient en aide aux enfants atteints de maladie congénitales et génétiques.

Mbappé avait alors partagé un tweet de l'association compilant les messages injurieux visant Camille après la publication de sa vidéo. "La violence des commentaires pour une gamine... On est vraiment en train de toucher le fond, avait-il réagi. Il s'agirait de se ressaisir un peu. Je te souhaite également une bonne année ma petite Camille. Continue de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous."