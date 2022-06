PSG: Campos va créer un "groupe élite", une passerelle plus directe entre les jeunes et les pros

Le Paris Saint-Germain va créer un groupe "élite" pour ses jeunes joueurs. L'objectif est que sept à huit éléments du centre de formation côtoient de plus près le staff de l’équipe première.

C’est l’une des premières étapes du projet que souhaite mettre en place Luis Campos au Paris Saint-Germain. Le nouveau conseiller football du club va créer une passerelle plus importante encore le centre de formation et l’équipe première. En plus des jeunes éléments qui s’entraîneront au quotidien avec le groupe professionnel, le PSG va mettre en place un groupe élite, composé de sept à huit joueurs maximum, proche du niveau des professionnels qui s’entraineront une fois par semaine, l’après-midi, avec le staff technique.

L’ambition du club est de permettre au futur entraîneur et son équipe de connaître au mieux les jeunes du centre de formation. Paris espère également pouvoir dégraisser suffisamment son effectif cet été pour offrir une place plus importante à ses talents.

La cellule performance restructurée

Comme indiqué par RMC Sport ce mercredi, la cellule performance de club de la capitale va par ailleurs être restructurée avant la reprise de l’entraînement, programmée le 4 juillet prochain. Gian Nicola Bisciotti, responsable de la performance, devrait rester au club mais ne sera plus en relation directe avec l’équipe première. Cette décision va s’accompagner d’une réorganisation de la cellule.

Le secteur médical du centre de formation va également être modifié, avec le départ probable mais pas encore acté d’Alexis Savigny, médecin du centre. Courtisé par Monaco et un club de Premier League, Christophe Baudot, responsable du pôle médical de l’équipe première, va lui rester au club.