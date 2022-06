PSG: Campos a rencontré Allegri "par hasard" mardi

Luis Campos, conseiller sportif du PSG, a discuté avec Massimiliano Allegri, entraîneur de la Juventus, mardi dans un hôtel à Monaco. Une rencontre "fortuite et imprévue", selon une source du club italien, citée par la Gazzetta dello Sport.

L’image a animé les réseaux sociaux et les supporters du PSG une bonne partie de la journée, mardi. On y voit Luis Campos et Massimiliano Allegri postés cote à cote devant l’entrée du luxueux Hôtel de Paris (cinq étoiles) à Monaco. Le contexte et la date du cliché ont suscité beaucoup d'interrogations, certains estimant qu’il datait de plusieurs années. Mais selon la Gazzetta dello Sport, les deux hommes se sont bien rencontrés mardi en Principauté.

Une rencontre dans "des circonstances fortuites et imprévues"

Pour quelles raisons? Rien n’a filtré mais la Juventus a minimisé cette réunion. Selon une source du club contactée par la Gazzetta, elle s'est déroulée dans "des circonstances fortuites et imprévues" entre deux hommes qui "se connaissent depuis des années". Ces retrouvailles interrogent évidemment, alors que Paris est toujours à la recherche d’un nouvel entraîneur. Mauricio Pochettino, sous contrat jusqu’en 2023, est toujours en poste mais devrait pas poursuivre l’aventure.

Deux noms sont cités ces derniers jours pour prendre la succession de l’Argentin: Zinedine Zidane et Christophe Galtier, sur le départ de Nice. Certaines rumeurs évoquent une autre piste dont l’identité n’a pas filtré. Pourrait-il s’agir d’Allegri? Le mystère reste entier même si le message officiel de la Juventus évoque le fruit du "hasard" pour ces discussions entre Campos et Allegri.

Allegri a assuré qu’il restait à la Juventus en avril dernier

Le technicien italien, revenu à la Juventus à l’été 2021, a encore trois ans de contrat avec la Vieille Dame où il touche sept millions d’euros annuels. Son nom a déjà été évoqué par le passé du côté de la capitale française. Il aurait même refusé une offre du PSG lorsqu’il était libre entre 2019 et 2021, selon son ami Giovanni Galeone. En avril dernier, Allegri avait assuré sa présence sur le banc turinois la saison prochaine. "Est-ce que je vais rester l'année prochaine? Vous me reverrez pour les trois prochaines, s'ils ne me virent pas...", avait-il confié.