PSG: ce qui coince entre Mbappé et Leonardo selon Rothen

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé au PSG, Jérôme Rothen est revenu sur le rôle du directeur sportif brésilien Leonardo mercredi soir dans l’After sur RMC. Pour le membre de la Dream Team, le dirigeant brésilien n’a pas pris les bonnes décisions depuis qu’il est revenu aux commandes. Et ses choix ont un impact négatif sur le champion du monde tricolore.

Après la perte du titre de champion de France, le PSG va-t-il perdre sa star Kylian Mbappé ? A ce jour, l’attaquant de l’équipe de France n’a toujours pas prolongé dans la capitale. Alors que son contrat expire dans un an, la perspective d’un départ cet été ou dans un an, libre et donc gratuit, prend de l’épaisseur. Cela serait assurément un échec pour le Paris Saint-Germain.

>>> Le mercato en direct

"Leonardo n’a rien changé à l’ambiance du vestiaire"

Pour Jérôme Rothen, la direction du PSG n’a peut-être pas tout mis en œuvre pour conserver sa star. Le membre de la Dream Team est revenu dans l'After sur les missions de Leonardo depuis que le directeur sportif brésilien est revenu aux manettes en 2019. "Ça a très bien fonctionné au début. Il (Nasser Al-Khelaïfi, le président) s’est dit que Leonardo allait prendre tout ça en charge et qu’il allait prendre un peu de recul. Ce qu’il a fait. Même dans les interviews, on ne l’entendait plus Nasser. Leonardo avait des missions. A l’arrivée, pour moi son retour est un échec. Surtout sur un point essentiel : il n’a rien changé à l’ambiance du vestiaire. Il a laissé le pouvoir à certains comme Neymar qui est un grand joueur et à d’autres qui ne sont pas des grands communicants et qui, surtout, n’ont pas une grande conscience professionnelle concernant la récupération invisible. Pour moi, c’est problématique."

"Mbappé veut changer la mentalité"

Et Rothen de poursuivre sur les conséquences de ces choix sur Mbappé : "Quand tu es en France et que le vestiaire est sud-américain, espagnol voire italien et que le matin, tu parles espagnol, c’est un problème. Même pour les joueurs français, et il n’y a pas que Kylian Mbappé… Il y a Presnel Kimpembe qui nous représente en équipe de France. Tout cela doit peut-être les choquer. Ils veulent peut-être que ça change ! Si Leonardo n’est pas capable de le faire, Mbappé, au vu de son statut peut dire : "Vous voulez que je reste ? OK, alors changez quelque chose!" Cela ne veut pas dire qu’il impose des joueurs mais qu’il veut changer la mentalité", conclut Jérôme Rothen.