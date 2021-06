Mercato en direct: l'OM avance sur Lopez et Under, selon la presse italienne

Selon Sky Sport Italia, l'OM est bien parti pour finaliser les arrivées de deux jouers de l'AS Rome: le gardien espagnol Pau Lopez et le défenseur turc Cengiz Under. Les échanges vont se poursuivre dans les prochaines heures entre les deux clubs pour établir les modalités de l'arrivée des deux joueurs. Cela devra se faire sous la forme de prêts avec options d'achats estimées à 15 millions d'euros pour Lopez et 12 pour Under.