PSG: d'anciens policiers soupçonnés d'avoir transmis des informations confidentielles au club

Trois hommes, dont deux anciens policiers du renseignement, ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête portant sur une fuite d'informations de police confidentielles. Le PSG pourrait avoir bénéficié de ces agissements. L'un des trois suspects a travaillé pour le club, l'autre en est proche.

Une nouvelle affaire pourrait éclabousser le Paris Saint-Germain. Deux anciens policiers - dont un qui était chargé au PSG de faciliter les relations avec les supporters - sont soupçonnés d'avoir illégalement rendu des services au club de la capitale, selon Le Parisien et Le JDD. Ces deux individus, mais aussi un troisième homme, ont été placés lundi en garde à vue dans le cadre de cette enquête, a appris BFMTV auprès du parquet de Paris.

L'enquête est ouverte depuis juillet 2021 pour violation du secret professionnel, trafic d'influence, corruption, faux et usage de faux, aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée, détournement de finalité d'un fichier de données, compromission du secret de la défense nationale et prise illégale d'intérêts.

Le "référent supporters" avait travaillé à la DCRI

L'un des protagonistes de cette affaire, Malik N., avait été nommé "référent supporters" à l'été 2018 par le Paris Saint-Germain. Un poste qu'il aurait quitté dernièrement. Notamment chargé de veiller à la bonne organisation des déplacements de supporters, il avait par le passé contribué au retour des ultras dans les tribunes du Parc des Princes. Surtout, comme le rapporte Le Parisien, cet homme travaillait autrefois à la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), l'entité qui a précédé la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

En ce qui concerne le deuxième ex-policier entendu dans cette affaire, il s'agirait d'un fonctionnaire des renseignements mis en disponibilité. Le troisième homme serait un influent lobbyiste proche du PSG et d'affaires diplomatiques. Ils seraient tous auditionnés dans les locaux de la DGSI et de l'Inspection générale de la Police nationale (IGPN).

Des informations sur l'affaire de la gifle de Neymar ?

Les enquêteurs considèrent que des informations confidentielles de police ont été consultées et vendues pour des intérêts privés. Le Paris Saint-Germain, dont les locaux auraient été perquisitionnés en octobre 2021 dans le cadre de ces investigaitons, pourrait en avoir bénéficié. Le quotidien francilien fait notamment allusion à l'enquête qui avait ouverte par la justice en avril 2019 pour une gifle assenée par Neymar à un supporter du Stade Rennais en finale de la Coupe de France.

D'après le JDD, ces investigations sont la conséquence d'une enquête ouverte après la parution d'un livre sur la DGSI écrit par le journaliste Alex Jordanov, mis en examen au mois de juin pour divulgation de secret défense.