EN DIRECT - Affaire Hamraoui: Aminata Diallo interpellée et placée en garde à vue

Aminata Diallo, ancienne milieu de terrain du PSG, a été interpellée à son domicile, ce vendredi matin. Elle a été placée en garde à vue pour la seconde fois dans cette affaire puisqu’elle avait déjà entendue pendant 40 heures juste après l’agression de celle qui était alors sa coéquipière en novembre 2021.

>> Plus de détails ici

Près d'un an plus tard, elle se retrouve de nouveau dans le collimateur des enquêteurs. Selon les informations recueillies par RMC, c’est bel et bien la piste d’une rivalité entre les deux joueuses qui est au cœur du dossier. Les enquêteurs cherchent encore à savoir si cette agression a été commise et commanditée sur fond de rivalité sportive ou privée.

Aminata Diallo a donc été interpellée chez elle ce vendredi matin par les policiers de la BRB de la DRPJ de Versailles. Elle doit à nouveau s’expliquer sur son implication présumée dans cette affaire. La joueuse - qui quitté le PSG en fin de saison dernière et qui envisage d'attaquer le club - avait déjà été interrogée longuement peu de temps après l’agression. A l’époque, elle était ressortie libre et sans aucune poursuite, clamant son innocence.