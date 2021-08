PSG: dans le dossier Kylian Mbappé, tout peut encore arriver

A une semaine de la fin du mercato, les négociations achoppent toujours sur la prolongation de Kylian Mbappé.

Neymar a prolongé, Messi est arrivé, mais le PSG achoppe toujours sur la troisième marche de sa constitution d'une Dream Team offensive: la prolongation de Kylian Mbappé. La dernière proposition faite par le PSG à l'attaquant de 22 ans prévoit un nouveau contrat de 5 ans + 1 année en option, assortie d’un salaire rehaussé mais qui resterait en 3e position dans la hiérarchie des revenus du vestiaire (derrière Messi et Neymar). Mbappé n’a pas donné suite à cette proposition et l’a fait savoir à Leonardo, le directeur sportif parisien, avec lequel il est en froid.

Pour que Kylian Mbappé quitte le PSG avant le 31 août, il reste deux énormes obstacles: que le Real Madrid fasse une offre et que Paris l’accepte. La première condition est discutée depuis plusieurs semaines dans la capitale espagnole et plusieurs sources assurent que les dirigeants merengue veulent faire cette offre. Si ces deux conditions sont réunies, et seulement si elles sont réunies, la réflexion de Kylian Mbappé sur un départ s’ouvrira et la probabilité de le voir rejoindre le Real Madrid sera alors très grande. En attendant, Paris n’a reçu aucune approche espagnole. Un seul club s’est manifesté concrètement ces dernières semaines et il est anglais.

Richarlison en plan B

Pour pallier à toute éventualité et anticiper un marché mouvant, le PSG a déjà pris contact avec l’entourage de Richarlison. Le Brésilien est un ami de Neymar, qui a soufflé le nom de son compatriote à Paris. Si cette offre n’arrivait pas et que Kylian Mbappé était toujours parisien au 1er septembre, le PSG relancerait alors les discussions autour d’une prolongation, au moins jusqu’en janvier, date à laquelle Mbappé pourra officiellement s’engager avec un nouveau club (pour un départ en juin prochain).