PSG: doublé historique pour Mbappé, qui termine meilleur buteur et meilleur passeur de la saison en Ligue 1

Avec 28 réalisations depuis le début de l’exercice, Kylian Mbappé est officiellement sacré meilleur buteur de la saison en Ligue 1 à l’issue de cette 38e journée, ce samedi. L’international français termine également meilleur passeur du championnat (17 passes décisives) et devient le premier joueur de l’histoire de l’élite à régner sur ces deux catégories statistiques.

Kylian Mbappé ne lâche pas son trône. Ce samedi, à l’issue de la 38e journée de Ligue 1, avec un triplé inscrit contre Metz juste après avoir prolongé, le champion du monde a été sacré meilleur buteur de la saison avec 28 réalisations (en 35 matchs) depuis le début de l’exercice.

Après les saisons 2018-2019 (33 buts), 2019-2020 (18 buts, dans une saison tronquée par le Covid-19) et 2020-2021 (27 buts), Mbappé remporte cette distinction honorifique pour la quatrième fois consécutive. Dans toute l’histoire de la première division, seuls Jean-Pierre Papin (cinq fois avec l’OM entre 1987 et 1992) et Carlos Bianchi (quatre fois avec Reims et Paris entre 1975 et 1979) ont fait aussi bien.

Meilleur buteur... et meilleur passeur

Mais le crack de Bondy, élu meilleur joueur de Ligue 1 aux Trophées UNFP, a également régalé ses partenaires tout au long de la saison, puisqu’il termine passeur du championnat avec 17 offrandes. C’est tout simplement la première fois qu’un joueur est sacré meilleur buteur et meilleur passeur de l'élite française au cours d’une même saison.