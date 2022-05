Trophées UNFP: triplé historique pour Mbappé, sacré meilleur joueur de L1

Champion de France avec le PSG, meilleur buteur et meilleur passeur du championnat, Kylian Mbappé a été logiquement sacré meilleur joueur de Ligue 1 par ses pairs ce dimanche soir lors des Trophées UNFP. A 23 ans, il remporte le titre pour la troisième fois de suite. Un nouvel honneur avant la décision tant attendue sur son avenir.

Kylian Mbappé ne s’en est jamais caché: il veut marquer l’histoire du football et rafler le plus de titres possibles. Dimanche soir au Pavillon Gabriel, à Paris, le Parisien de 23 ans a ajouté une ligne de plus à son palmarès déjà bien fourni. Comme en 2019 et en 2021 (le titre n'a pas été attribué en 2020), l’ancien Monégasque a été élu meilleur joueur de Ligue 1 par ses pairs, lors de la soirée des Trophées UNFP. Avec trois titres, il égale le record de Zlatan Ibrahimovic, sacré en 2013, 2014 et 2016. Il est en revanche le premier joueur à conserver son titre trois saisons de "suite".

Sans rival

Voir le champion du monde triompher est tout sauf une surprise. Quel autre joueur aurait pu rafler la mise ? Aucun. Wissam Ben Yedder (Monaco), Lucas Paqueta (OL), Dimitri Payet (OM) et Martin Terrier (Rennes), ses quatre concurrents pour le trophée, ont tous flambé mais au-delà du fait qu’ils n’ont pas tous été réguliers, aucun n’a atteint le niveau de l’attaquant du PSG. Affirmer que le Parisien a plané sur la Ligue 1 cette saison est un euphémisme. Seule l’arrivée en grande pompe de Lionel Messi l’été dernier lui a fait un peu d’ombre. Ça n’a duré que quelques jours...

Des stats historiques

Largement au-dessus de la mêlée (et de l’Argentin), Kylian Mbappé a porté le PSG vers le 10e titre de son histoire. A son crédit, des stats affolantes, le statut de meilleur buteur et meilleur passeur du championnat. En 2021-2022, KMB c’est 25 buts et 17 "passes dé" en L1. S’il conserve ces deux premières places au soir de la 38e journée, il deviendra le premier joueur de l’histoire de la Ligue 1 à être sacré meilleur buteur et meilleur passeur sur une même saison.

Décisif 42 fois en 34 matchs, l’international tricolore (54 sélections) peut aussi devenir le troisième joueur de l’histoire à être sacré quatre fois de suite meilleur buteur de L1. Un exploit réalisé par l’ex-Parisien Carlos Bianchi de 1975 à 1979 et Jean-Pierre Papin de 1988 à 1992. Des stats folles qui n’effaceront pas l’énorme déception née après l’élimination en 8e de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. Mais à l’heure où tout le monde se demande où jouera le phénomène parisien en fin de contrat au PSG, il est encore de temps de savourer ses exploits dans nos stades.