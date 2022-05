PSG: "Émerveillé" par Mbappé, Shevchenko lui prédit le Ballon d’or et "un avenir radieux"

Interrogé sur BFMTV, Andreï Shevchenko a fait l’éloge de Kylian Mbappé. L’ancien attaquant ukrainien, Ballon d’or 2004, estime que l’attaquant du PSG va continuer à marquer les esprits dans les années à venir. Jusqu’à devenir le n°1.

Parole de légende. Andreï Shevchenko est venu à Paris ce week-end à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1. L’ancien attaquant ukrainien a été convié samedi au Parc des Princes afin de remettre l’Hexagoal aux joueurs du PSG, sacrés pour la dixième fois de leur histoire. Le Ballon d’or 2004 en a profité pour assister au récital des Parisiens face à Metz (5-0). Un match à sens unique marqué par le triplé de Kylian Mbappé. Après avoir annoncé en grande pompe sa prolongation jusqu’en 2025, le meilleur joueur, buteur et passeur du championnat a régalé son public. Et impressionné "Sheva", présent en tribunes.

"Je suis émerveillé par son jeu, a confié l’ex-buteur de l’AC Milan ce dimanche sur BFMTV. C’est l’un des plus grands talents actuels. Il a encore le futur devant lui. Je suis persuadé qu’un avenir radieux lui est réservé et qu’il offrira de belles émotions pendant de nombreuses années à tous les supporters du PSG et de l’équipe de France. Bonne chance à lui! Je suis persuadé qu’il remportera le Ballon d’or."

Mbappé tiendra une conférence de presse ce lundi

Au terme d’une saison éblouissante et d’un long feuilleton liée à son avenir, Mbappé a choisi de poursuivre son aventure au PSG plutôt que de signer au Real Madrid, qui vit très mal la situation. Avant de rejoindre l’équipe de France le week-end prochain pour préparer la Ligue des nations, le crack de 23 ans tiendra une conférence de presse ce lundi dans l’auditorium du Parc des Princes. En compagnie du président Nasser Al-Khelaïfi. Avant de répondre aux questions de Gilles Bouleau lors du JT de 20h sur TF1. L’occasion d’en dire un peu plus sur son choix de rester à Paris cet été, alors qu’il avait l’occasion de partir librement dans un autre club.

Avant cela, le champion du monde 2018 a posté un message sur les réseaux en donnant déjà quelques explications. "J'ai la conviction qu'ici je peux continuer à grandir au sein d'un club qui se donne tous les moyens pour atteindre les sommets (...) Je suis très heureux de pouvoir continuer à évoluer en France, le pays qui m'a vu naître, grandir et m'épanouir. Et qui me donne l'occasion de poursuivre ses rêves", a notamment écrit Mbappé. Avec un petit mot affectueux à l'attention du Real Madrid, qu'il supportera face à Liverpool lors de la finale de la Ligue des champions, samedi prochain au Stade de France.