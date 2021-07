PSG en direct: la conf de Pochettino avant le Trophée des champions

Pochettino à la télé du club : "On débute la finale dimanche, et il y a un trophée à gagner. On est le PSG. Le groupe incomplet ? Il est important de travailler la tactique. C'est bien pour les jeunes, pour tout le monde. On sait ce qu'on a à faire. Une revanche face à Lille ? Non. Lille mérite son crédit. Mais on était déçu par nous-mêmes. Ce n'est pas un bon souvenir. C'est plus une revanche contre nous-mêmes."