PSG en direct: Mbappé forfait contre Lille, Pochettino devant la presse

Mauricio Pochettino débute sa conférence de presse. Il est d'abord interrogé sur le poste de Messi, qu'il positionne plutôt à droite depuis le début de saison.

"La disposition tactique de l'équipe, on a une base qui peut varier. On a une référence de base pour l'animation offensive et défensive. Chaque joueur a, en principe, certaines responsabilités en fonction de son poste. On donne de la liberté aux joueurs. Leo est un joueur qui peut jouer à droite ou dans l'axe, aussi en numéro 10. C'est un joueur qui peut jouer partout, selon le déroulement de l'action. C'est le meilleur joueur du monde. Il se positionne là où le jeu le demande, et en fonction des besoins de l'équipe".