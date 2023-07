PSG: en plein feuilleton sur son avenir, Mbappé bien présent à la reprise de l'entraînement ce lundi

Kylian Mbappé a bel et bien effectué son retour à l’entraînement du PSG ce lundi matin. Alors que le feuilleton autour de son avenir bat son plein, l’attaquant est arrivé vers 10h15 à Poissy.

Kylian Mbappé était bien là. Comme prévu, l'attaquant a fait son retour à l'entraînement ce lundi matin pour découvrir le nouveau centre de Poissy. En plein milieu du feuilleton de sa prolongation l'attaquant est arrivé au centre d'entraînement vers 10h15 dans un van noir aux vitres teintées.

Mbappé devrait passer une batterie de tests médicaux ce lundi avant d'effectuer sa première séance collective ce mardi après-midi à 16 heures. Après une tournée de rockstar au Cameroun, le champion du monde 2018 s’est entretenu physiquement dans un village provençal.

Une vingtaine de supporters présents

Ce lundi, Danilo et Fabian Ruiz sont quant à eux arrivés aux alentours de 8h30 et ont quitté les lieux vers 11h00. Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma ont aussi été aperçus. Neymar, qui était déjà là la semaine passée, est lui aussi actuellement au centre d'entraînement.

En dehors des joueurs, une vingtaine de supporters étaient présents devant le centre d’entraînement. La chaîne espagnole El Chiringuito, qui scrute les moindres faits et gestes de Mbappé à cause de l’intérêt du Real Madrid pour le Français, a aussi fait le déplacement.

Depuis l'annonce de la non-activation de sa clause pour prolonger jusqu'en 2025 et le coup de pression de Nasser Al-Khelaïfi, la situation n'a pas changé: le joueur veut rester à Paris cette saison, alors que la direction parisienne lui a posé un ultimatum pour prolonger ou partir.