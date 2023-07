PSG: reprise prévue ce lundi pour Mbappé, la situation n'a pas changé entre le joueur et la direction

Kylian Mbappé est attendu ce lundi pour sa reprise avec le PSG, au nouveau centre d'entraînement de Poissy. Depuis l'annonce de sa non activation de sa clause pour prolonger jusqu'en 2025 et le coup de presse de Nasser Al-Khelaïfi, la situation n'a pas changé: le joueur veut rester à Paris cette saison, alors que la direction parisienne lui a posé un ultimatum pour prolonger ou partir.

C'est donc ce lundi que Kylian Mbappé est attendu à Poissy, lieu du nouveau centre d'entraînement ultra moderne du PSG, pour sa reprise avec le club. La plupart des Parisiens avaient repris le 10 juillet mais les internationaux bénéficiaient d'une semaine off supplémentaire, à l'instar du capitaine des Bleus, sur le pont avec l'équipe de France en juin.

Son retour est évidemment très attendu. Après des semaines de feuilleton autour de sa non prolongation, ce lundi marquera un nouvel épisode dans les tensions entre le joueur et la direction parisienne. Depuis son choix de ne pas activer sa clause prévoyant d'étendre son contrat jusqu'en 2025, rien n'a vraiment changé pour l'attaquant de 24 ans. Même si les choses devraient se décanter la semaine prochaine.

Le 5 juillet dernier, en marge de la présentation de Luis Enrique en tant que nouveau coach du PSG, Nasser Al-Khelaïfi prenait publiquement la parole sur son club pour la première fois depuis plusieurs mois. Interrogé sur le dossier Mbappé, le président parisien s'était montré offensif, en lançant un ultimatum à sa star: soit Mbappé prolonge, soit il est vendu cet été.

Le délai annoncé par Al-Khelaïfi a expiré

"Il doit décider vite. La semaine prochaine, dans les dix jours au plus tard… maximum dans deux semaines! Et s’il ne veut pas signer, la porte est ouverte, lançait alors Al-Khelaïfi. C’est valable pour lui comme pour les autres d’ailleurs. Le club est plus grand que quiconque. Il n’y a personne de plus grand que le club, personne, y compris moi-même."

Ce délai d'une dizaine de jours arrive donc à expiration. Et le PSG attend toujours la réponse définitive de Kylian Mbappé à cet ultimatum. Comment réagirait le PSG si Kylian Mbappé campait encore sur ses positions? Dans sa lettre envoyée au club, le joueur, en fin de contrat en 2024, annonçait ne pas vouloir prolonger. Dans son entourage, on ne disait pas autre chose. Une posture qui crispe à Doha, où on réfléchissait à durcir le ton. Pourrait-on aller jusqu'à imaginer que Mbappé soit sur le banc pour les matchs de Paris en début de saison?

Parti en vacances à Miami avant un séjour triomphal au Cameroun, la terre natale de son père Wilfrid, Kylian Mbappé avait poursuivi son été dans le Vaucluse, où il s'entraînait seul cette semaine, ce qui avait d'ailleurs ameuté les foules. Ce lundi à Poissy, des tests physiques sont au programme, avant une reprise progressive de l'entraînement. Les Parisiens doivent prendre la direction du Japon le 22 juillet pour une tournée de préparation.