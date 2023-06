PSG: l'ancien gardien José Luis Chilavert dézingue Mbappé et assure qu'il serait un joueur "moyen" en Amérique du Sud

Le mythique gardien paraguayen a affirmé que l'attaquant du PSG ne rayonnerait pas autant qu'il brille dans notre championnat s'il venait un jour à se frotter aux joutes sud-américaines.

Battu en finale de la Coupe du monde par l’Argentine en décembre dernier, Kylian Mbappé a eu le temps de méditer cette phrase prononcée sur TNT Sports, laquelle avait suscité un tollé au pays de Lionel Messi.

"L’avantage qu’on a, les Européens, c’est qu’on joue toujours entre nous et on a des matchs de haut niveau tout le temps, comme en Ligue des nations, estimait alors l’attaquant parisien. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. C’est pour ça que les dernières Coupes du monde, si vous regardez, ce sont toujours les Européens qui gagnent."

Fair-play après la victoire de l’Argentine en finale du Mondial qatari, le sélectionneur argentin Luis Scaloni n'en avait pas rajouté sur le sujet, déplorant au contraire l’ampleur prise par cette affaire. Mais José Luis Chilavert, lui, n’a pas oublié, ni pardonné ces paroles au prodige de Bondy. Candidat à l’élection présidentielle dans son pays, l’ancienne star de la sélection nationale du Paraguay, qui a fait trembler les Bleus en 1998, s’en est pris à Mbappé à l’occasion de l’émission Futbol de los grandes.

"Regardez ce qu'a dit Mbappé, que l'Amérique du Sud ne pratique pas un bon football ou qu'il n'y a pas un bon niveau. J'aimerais le voir courir en altitude à La Paz ou à Quito, ou jouer à l'extérieur au Brésil. Ici, il serait un joueur moyen, il est prévisible. Il est évident qu'il a un avantage avec sa vitesse, mais avec un défenseur qui lui souffle dans le cou, nous pouvons le contrôler calmement", a taclé le gardien emblématique des années 90, passé par le Racing Club de Strasbourg entre 2000 et 2002.

Réputé pour ses fameux coups francs qui ont fait le tour de la planète, star du Vélez Sarsfield de Carlos Bianchi, José Luis Chilavert a gagné la coupe intercontinentale (1994), la coupe interamerica (1995), la SuperCopa (1996), la Copa Libertadores (1994), et le championnat d'Argentine (1993, 1996, 1998). La plupart de ces titres ont été remportés avec Vélez, club dont il brigue la présidence.