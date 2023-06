Argentine: Messi se montre moins catégorique sur sa participation à la Coupe du monde 2026

En marge du match amical Argentine-Australie (2-0), l’attaquant de l’Albiceleste, Lionel Messi, en dit plus sur sa participation ou non à la Coupe du monde 2026. Il reconnaît que se prononcer dès maintenant serait "d’aller trop loin".

Lionel Messi sera-t-il présent en Amérique du Nord dans trois ans pour défendre son titre de champion du monde? Après avoir récemment annoncé qu’il ne "pense pas" y être, le septuple Ballon d’or nuance son propos, au terme du match amical entre l’Argentine et l’Australie (2-0) ce jeudi à Pékin où il s’est offert son but le plus rapide en carrière.

"C'est aller trop loin que de penser à la Coupe du Monde"

"Ce que j'ai dit à propos de la Coupe du monde est normal, revient-il au micro de Tyc Sports. En raison de mon âge et du temps, c’est difficile que cela se produise. J'apprécie le moment présent, le quotidien, le fait d'être ici, les éliminatoires, puis la Copa América. C'est aller trop loin que de penser à la Coupe du Monde. Nous devons profiter de ce que nous avons accompli et de chaque instant que nous vivons".

"C’était ma dernière Coupe du monde, avait-il pourtant affirmé cette semaine à la télévision chinoise. Je vais voir comment les choses se passent, mais en principe non, je n’irai pas à la prochaine Coupe du monde." Messi célèbrera à l’été 2026 ses 38 ans et pourrait ainsi disputer son 6e Mondial, organisé au Canada, au Mexique et aux États-Unis où se situe son futur club, l’Inter Miami.

"J'essaie de profiter du quotidien, ce qui a été difficile l'année dernière"

"Il a terminé le football, souffle aussi son gardien Emiliano Martinez au coup de sifflet final. Nous ne voulons pas qu'il parte. Que pouvons-nous lui dire d'autre? Ce sont des décisions personnelles. Il nous a tout donné en tant que footballeur. Nous lui serons toujours reconnaissants. C'est un plaisir de le voir jouer".

"J'essaie de profiter du quotidien, ce qui a été difficile l'année dernière, je n'étais pas comme j'aurais voulu l'être, confie également l’ex-attaquant parisien, qui bouclera sa saison lundi lors d’un match amical contre l’Indonésie (14h30). Et de penser à ce qui va suivre. Nous ne pouvons pas nous contenter de nous concentrer sur ce que nous avons accompli, nous devons penser à ce qui nous attend et de profiter lorsque ce sera notre tour de nous retrouver".