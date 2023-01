PSG: l'anecdote de l'ex-arbitre Amaury Delerue sur son premier match avec Zlatan Ibrahimovic

Dans l'émission Zack en Roue Libre sur Twitch, l'ancien arbitre international, Amaury Delerue, a raconté comment Zlatan Ibrahimovic l'avait "testé" lors d'un match du PSG en 2013.

Arbitre de Ligue 1 pendant dix ans, Amaury Delerue s'est confié dans un entretien avec le streameur Zack Nani dans l'émission Zack en Roue Libre sur Twitch. Celui qui a raccroché le sifflet au terme de la saison 2021-2022 s'est souvenu du premier match du Paris Saint-Germain qu'il a eu à diriger. Pour lui, c'était aussi la première fois qu'il croisait la route de Zlatan Ibrahimovic. Mais assez vite, le géant suédois tente de se jouer de lui.

"Au bout de cinq minutes, je l'entends dire «move», raconte-t-il. Je continue, je tourne la tête. Deux minutes après, il redit «move». Je vois qu'il me parle, que ce n'était pas une instruction pour ses collègues. En gros, il me dit: «Bouge, tu me gênes». Probablement qu'il voulait me faire comprendre qu'il n'allait pas avoir le ballon si je restais dans la zone où il évoluait".

"Un petit rictus et c'était terminé"

"C'était juste de l'influence, il voulait me tester. À la troisième fois, parce que la deuxième m'avait encore surpris, je me suis retourné. Et le lui ai dit en anglais la première réaction qui m'est venue à ce moment-là: «C'est votre terrain, mais c'est mon stade (sic)»".

Cet échange surprenant n'a manifestement pas eu d'incidence sur la suite de la rencontre. "Un petit rictus et c'était terminé, se souvient-il. Ce jeu d'influence, d'autorité, ça m'a marqué. Ça m'a fait sourire après, parce que là t'es dans le feu et tu te dis comment faire après s'ils me parlent tous comme ça".

Si ses souvenirs sont bons, la rencontre en question était PSG-Nice du 9 novembre 2013 pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Le club de la capitale s'était imposé 3-1. Un seul carton jaune, pour le gardien niçois, avait été distribué. Les trois buts parisiens (39e, 57e, 76e) avaient été inscrits par... Zlatan Ibrahimovic.