PSG: l'entourage d'Ander Herrera donne des précisions sur le vol au Bois de Boulogne

Victime d'un vol de portefeuille au Bois de Boulogne, Ander Herrera, le milieu du PSG, a porté plainte "pour que ça ne se reproduise plus", fait savoir son entourage, qui a donné à l'AFP des précisions sur le déroulement des faits.

Si de nombreux éléments ont déjà été révélés sur ce fait divers, l'entourage d'Ander Herrera apporte des précisions et sa version. Auprès de l'AFP, un proche du footballeur du Paris Saint-Germain, qui s'est fait voler mardi soir son portefeuille au Bois de Boulogne, a apporté des détails sur les circonstances.

"Il n'y a pas eu de violence", fait savoir cette source, expliquant que l'international espagnol de 32 ans revenait du Parc des Princes. "Il participait à un workshop, une série d'opérations avec des partenaires du PSG, comme c'est le cas plusieurs fois au cours de la saison au Parc".

Il n'a rien à se reprocher

"Pour rentrer chez lui, il est passé par le Bois de Boulogne, et à un feu tricolore, une personne rentre dans sa voiture et prend le téléphone et le portefeuille qui étaient en vue. Ander Herrera lui dit: 'Je te donne 200 euros, mais rends-moi mon portefeuille et mon téléphone'. Il dépose ensuite la personne un peu plus loin et appelle la police", raconte ce membre de l'entourage d'Ander Herrera.

Le Bois de Boulogne étant un haut lieu de la prostitution parisienne, le proche du milieu de terrain a tenu à préciser que ce dernier n'aurait pas prévenu la police s'il avait quelque chose à se reprocher. Ainsi, la plainte a pour objectif "que la personne soit interpellée et que ça ne se reproduise pas".