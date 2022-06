PSG: l'objectif ambitieux d'Al-Khelaïfi, qui veut trouver et former "le futur Mbappé" à Paris

Dans une interview accordée ce mardi à Marca, Nasser Al-Khelaïfi confirme un changement de cap à venir au PSG. Et l'annonce: le club de la capitale doit selon lui trouver et développer le futur Kylian Mbappé, et non l'acheter à maturité.

Bientôt un vent nouveau sur le Paris Saint-Germain? C'est en tout cas ce que promet Nasser Al-Khelaïfi. Alors que le club travaille sur son futur entraîneur, le président du PSG a accordé ce mardi plusieurs interviews. Dans les colonnes du Parisien, il a ainsi promis la "fin des paillettes" et du "bling-bling" au club. Ce qui pourrait aussi se traduire dans le recrutement.

Après avoir dépensé des sommes colossales, sur des joueurs parfois décevants, le PSG veut - et doit - selon son dirigeant former lui-même les stars de demain.

"Former les meilleurs joueurs de la région parisienne et de France"

"Notre nouveau centre d'entraînement? C'est la chose la plus importante pour nous, explique-t-il ainsi dans un entretien à Marca. Nous allons construire le meilleur centre sportif de la planète pour accueillir et trouver le futur Mbappé et pour former les meilleurs joueurs de la région parisienne et de France. C'est notre objectif."

Un Mbappé au sujet duquel il apporte par ailleurs une précision de taille, en assurant que celui-ci n'a jamais été proche du Real. "Je ne sais pas ce que dit Madrid. Mais je savais depuis 18 mois que Mbappé voulait rester et je l'ai dit chaque fois qu'on me l'a demandé, glisse-t-il. J'ai entendu dire que Madrid avait dit qu'il voulait jouer à Madrid, mais ce n'était pas vrai. (...) Kylian est très sérieux, professionnel, et ce qu'il veut c'est gagner et jouer, il ne se soucie pas de l'argent. Je comprends que Madrid soit déçu, mais ce n'est pas juste de dire ça de Mbappé."