PSG: "Je n'ai jamais discuté avec Zidane", assure Al-Khelaïfi, qui promet "la fin des paillettes"

Le président du PSG est sorti du silence dans une interview au Parisien alors que le club n'a toujorus pas d'entraîneur.

Comme annoncé par RMC Sport dimanche, la piste Zidane au PSG est définitivement enterrée, et cette fois par Nasser Al-Khelaïfi lui-même, dans une interview au Parisien qui brise le silence qu'il s'était imposé depuis un mois et la prolongation de Kylian Mbappé.

"J’adore Zidane, c’était un joueur fantastique, d’une classe incroyable. Un entraîneur exceptionnel aussi avec trois Ligue des champions. Mais je vais vous dire une chose : on n’a jamais parlé avec lui, ni directement, ni indirectement. Beaucoup de clubs s’intéressent à lui, des équipes nationales aussi, mais nous, on n’a jamais discuté avec lui." Aucune discussion donc assure Nasser Al-Khelaïfi, qui balaye d'un revers de la main le profil d'entraîneur star incarné par Zidane.

Nasser Al-Khelaïfi: "C'est la fin des paillettes"

"Le rêve est une chose, la réalité une autre. Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes. On a fait de grandes choses depuis onze ans, mais chaque année, on doit se demander comment progresser, comment être meilleurs. "