PSG: le beau geste de Mbappé pour Noah, un enfant qui se bat contre une maladie rare

Le jeune Noah, 11 ans, souffre du syndrome d’Adams Oliver, une maladie rare caractérisée par des anomalies congénitales des membres et du cuir chevelu. Dans l’attente d’une nouvelle intervention chirurgicale aux Etats-Unis, l’enfant, immense fan de foot et du PSG, a reçu la visite de son idole Kylian Mbappé.

"Coucou docteur, j’ai quelqu’un à vous présenter…" Le sourire du petit Noah en dit long sur son bonheur. Noah vit une journée de rêve aux côtés de Kylian Mbappé. En vacances à New York, l’attaquant du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France a profité de son séjour dans la Big Apple pour rendre visite à cet enfant atteint du syndrome d’Adams Oliver.

"Coucou docteur, Noah a relevé son challenge. Maintenant c’est à vous"

Cette maladie rare se caractérise notamment par l’absence d’une partie de la boite crânienne. Elle nécessite un traitement extrêmement lourd. Depuis 2021, Noah est pris en charge par une équipe de chirurgiens à New York. S’il a déjà subi plusieurs interventions chirurgicales, le combat est loin d’être fini.

Dans l’attente d’une nouvelle opération, ce fou de foot et grand supporter du PSG a donc rencontré et échanger avec l’une de ses idoles, Kylian Mbappé. "Coucou docteur, Noah a relevé son challenge. Maintenant c’est à vous. Gros bisou et à bientôt", a glissé de son côté le vice-champion du monde sur le compte Instagram de l'association "Un miracle pour Noah". Une visite surprise et un soutien qui devraient gonfler à bloc le moral du petit Noah.