PSG: quand Mbappé et Hakimi se camouflent pour se balader incognito à New York

Plusieurs jours de repos ont été accordés à Kylian Mbappé et Achraf Hakimi par le Paris Saint-Germain. Les deux joueurs ont profité de leur présence à New York pour se balader incognito dans les rues de Big Apple. Avec une jolie tenue de camouflage.

Si vous vous baladiez dans les rues de New York en ce début de semaine, vous avez peut-être croisé Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sans le savoir. Alors que le Paris Saint-Germain leur a accordé plusieurs jours de repos, l’attaquant français et le latéral marocain ont été aperçus dans Big Apple au milieu de la foule.

Cagoule pour Mbappé, masque et capuche pour Hakimi… Comme le montrent plusieurs vidéos relayées sur les réseaux sociaux, les deux joueurs du PSG se sont fondus dans la masse grâce à une petite tenue de camouflage. Ni vus, ni (re)connus.

Accueil de superstar pour Mbappé lors d'un match de NBA

Les deux coéquipiers, grands amis dans la vie, ont assisté lundi soir au match de NBA entre les Brooklyn Nets et les San Antonio Spurs (139-103). Les deux hommes étaient assis aux premières loges et Mbappé a pu mesurer sa popularité mondiale en recevant une immense ovation.

Alignés contre Strasbourg (victoire 2-1) puis à Lens (défaite 3-1) avec le PSG, Mbappé et Hakimi ont eu la permission de prendre quelques vacances après leur retour express à la compétition. Malgré leur très beau parcours en Coupe du monde (finale pour le Français, demi-finale pour le Marocain), les deux joueurs avaient repris l’entraînement avec le club de la capitale sans avoir pris le temps de se reposer.