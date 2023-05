PSG: le CUP suspend ses activités "jusqu'à nouvel ordre" et attend "des réponses claires" du club

Assis mardi autour d’une table pour tenter d’apaiser les vives tensions autour du club, les représentants du PSG et du CUP ne sont pas parvenus à trouver un terrain d’entente. Conséquence: le groupe de supporters suspend avec effet immédiat ses activités à domicile comme à l’extérieur.

Le Paris Saint-Germain et le Collectif Ultras Paris (CUP) ne sont pas parvenus à enterrer la hache de guerre. Le rendez-vous qui les réunissait pour la première depuis une éternité n'a pas eu l'effet escompté. Les représentants du club de la capitale et son principal groupe de supporters en sont ressortis sans avoir pu aplanir tous leurs différends. Et ils sont nombreux.

"La situation que nous jugeons gravissime à plusieurs égards ne doit pas être sous-évaluée et nous n’entendons pas transiger sur nos libertés", a fulminé le CUP dans un communiqué publié ce mercredi, indiquant attendre "des réponses claires du club sur plusieurs points afin d’éventuellement revoir [ses] positions".

Le PSG regrette ce choix

Faute d’avoir ou trouver un terrain d’entente au sortir d’une semaine particulièrement agitée – manifestation devant le siège du club et la résidence de Neymar, l’annulation des billets à Troyes... –, le CUP a signifié l’arrêt de ses activités au Parc des Princes, mais aussi en déplacement. Cela vaut pour l’équipe masculine mais aussi féminine, tout comme le hand. La réception de l’AC Ajaccio samedi en Ligue 1, et la finale de Coupe de France féminine disputée le même jour face à Lyon à Orléans, seront impactées. Pour le moment.

Contacté, le PSG a confirmé regretter la décision du CUP, qui avait sollicité cet entretien. Au club, on estime que la décision est dommageable tout en indiquant que ce choix appartient aux supporters. Le PSG souhaite en revanche maintenir ouvertes les discussions dans un moment charnière pour la fin de saison de ses équipes fanions. En creux, le PSG se dit surpris que le CUP soit d’accord avec les actions récentes du club - en référence à la sanction envers Lionel Messi - mais se permette d’aller cibler la maison de Neymar. Par la voix de son président Romain Mabille, le CUP s’était désolidarisé de cette sortie de quelques ultras.