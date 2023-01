PSG: le leader du CUP "n'imagine pas" un départ du Parc des Princes

Romain Mabille, leader du Collectif Ultras Paris, a affirmé dans l'After Foot sur RMC qu'il souhaite voir le PSG continuer à jouer dans le Parc des Princes, peu importe le conflit entre le club et la mairie de Paris.

Qu'importe le conflit entre la Ville de Paris et le Paris Saint-Germain, le Collectif Ultras Paris ne veut pas entendre parler d'un abandon du Parc des Princes. "Ce serait très compliqué d'imaginer le PSG hors du Parc des Princes. Je ne l'imagine pas. Il est inconcevable qu'on ne trouve pas une solution. On va se positionner rapidement", fait savoir Romain Mabille, président de l'association de supporters, au micro de l'After Foot sur RMC.

"Ce n'est pas tout noir ou tout blanc"

"Notre position, c'est qu'on veut que le PSG continue de jouer au Parc des Princes, c'est le plus important", martèle Romain Mabille, admettant que la discorde entre la mairie et le club "ne concerne pas trop" le CUP. Ce qui n'empêche pas le leader de suivre le sujet et d'identifier de bons arguments dans les deux camps: "Vu le coût des travaux, les difficultés financières de la mairie et l'urgence des travaux, il n'y a que le PSG qui peut assumer. Après, je comprends la mairie sur certains points. (...) Ce n'est pas tout noir ou tout blanc".

En cas de vente, que la maire Anne Hidalgo refuse catégoriquement, Romain Mabille pense qu'il est possible de faire "confiance" aux dirigeants qataris tant qu'ils seront à la tête du PSG: "On soutient notre club. Je sais ce qu'ils veulent faire par la suite. Je sais comment ils ont rendu le stade tel qu'il est aujourd'hui, je sais que le PSG s'est développé et qu'il faut plus de place". Il se méfie néanmoins et constate qu'un achat du Parc permettrait aux Qataris d'avoir un "actif en cas de revente".

Luis Fernandez: "L'histoire du PSG, c'est le Parc"



Également invité de l'After Foot, Luis Fernandez a exhorté tous les acteurs du dossier à se mettre autour d'une table "Qu'ils s'assoient, qu'ils discutent, qu'ils échangent, qu'ils parlent. Il n'y a pas mieux que la communication, a lancé l'ancien joueur et entraîneur à succès du club. Je suis très sensible à ce stade, parce qu'il y a une histoire et des supporters. L'histoire du Paris Saint-Germain, c'est le Parc des Princes."