PSG: le message évasif et inquiétant de Neymar sur la suite de sa carrière

Dans un documentaire diffusé par DAZN, l’attaquant du PSG et du Brésil, Neymar, laisse entendre que la Coupe du monde 2022 au Qatar sera la dernière de sa carrière. Le numéro 10 parisien de 29 ans n’est pas sûr par ailleurs d’avoir "la force mentale pour rester dans le football".

C’est une petite bombe qu'a lâchée Neymar. Dans "Neymar Jr And The Line Of Kings", un documentaire dédié aux plus grands joueurs brésiliens diffusé par DAZN, l’attaquant du PSG fait d’étonnantes confidences sur la suite de sa carrière. "Ney" évoque une possible retraite internationale après le Mondial 2022 au Qatar, c’est-à-dire au plus tard le 18 décembre 2022, jour de la finale. "Je pense que c’est ma dernière Coupe du monde", déclare celui qui aura alors 30 ans et qui n'a encore jamais remporté le prestigieux trophée. Je la vois comme ma dernière parce que je ne sais pas si j’ai la force mentale pour rester dans le football."

"Réaliser mon plus grand rêve"

Et Neymar de poursuivre : "Alors je ferai tout pour que tout se passe bien (au Mondial 2022), et tout pour gagner avec mon pays. Je veux réaliser mon plus grand rêve depuis que je suis petit (gagner la Coupe du monde avec le Brésil). J’espère y parvenir."

Des déclarations chocs qui ont de quoi faire trembler les supporters de la Seleçao et un peu aussi ceux du PSG puisque la star brésilienne remet en cause sa "force mentale pour rester dans le football." Lors de la Coupe du monde 2026 organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique Neymar aura 34 ans. Son contrat avec le PSG expire en 2025.