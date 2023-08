PSG-Lens: quel accueil pour le retour de Mbappé au Parc des Princes ?

Ce samedi soir pour PSG-Lens, Kylian Mbappé va faire sa première apparition de la saison au Parc des Princes, après avoir été écarté en raison de son refus de prolonger son contrat. Ce qui interroge sur l'accueil que va lui réserver le public parisien.

Des sifflets? Des applaudissements? Des chants? Le public du Parc des Princes sera scruté ce samedi soir pour le choc entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens (21h). Au-delà de l'enjeu sportif entre le tenant du titre de la Ligue 1 et son dauphin, tous deux à la recherche d'une première victoire cette saison, cette affiche est aussi celle du retour de Kylian Mbappé dans l'antre de la Porte de Saint-Cloud. Le vice-champion du monde a fait son retour à la compétition à Toulouse le week-end dernier (1-1). Là, il s'agira de sa première titularisation de la saison après avoir été écarté par le club durant toute la préparation en raison de son refus de prolonger son contrat et de partir cet été.

À Toulouse, les retrouvailles s'étaient très bien passées. Kylian Mbappé était allé exulter devant le parcage visiteurs, ravi, pour célébrer son but. Ce qui donne un indice sur la façon dont les ultras du virage Auteuil vont le recevoir au Parc. Au pic de la controverse, Romain Mabille, président du Collectif Ultras Paris, avait pris soin de ne pas prendre parti: "On va attendre encore un petit peu de voir comment les choses évoluent avant de prendre position. (...) On regrette la situation vu que Kylian est un joueur avec qui on a des bons rapports". Ce qui rappelle que Kylian Mbappé avait été totalement épargné en fin de saison dernière par les virulentes actions des ultras, qui n'avaient pas été tendres avec Neymar, Lionel Messi et Marco Verratti.

Pas épargné sur les réseaux sociaux

Pour le reste du public du Parc, c'est un peu plus incertain. Kylian Mbappé est en principe le chouchou, son nom est toujours le plus acclamé à l'annonce des compositions d'équipe. Mais le public parisien est aussi réputé pour sa versatilité. En outre, les réseaux sociaux ont montré ces dernières semaines que le numéro 7 avait des détracteurs. Nombreux sont les fans à exprimer leur soutien au club, considérant qu'il est hors de question qu'un joueur d'un tel calibre menace de s'en aller au terme de son contrat et donc sans rapporter la moindre indemnité de transfert.

Par le passé, Kylian Mbappé a déjà été sifflé au Parc des Princes. C'était le cas au début de la saison 2021-2022, lorsqu'il avait demandé à quitter le club pour rejoindre le Real Madrid. "Je te le dis honnêtement, c’est compréhensible. (...) En toute franchise, j'aurais sifflé moi aussi", avait même commenté l'intéressé dans une interview au micro de RMC. Mais la situation actuelle est différente. À l'époque, le public désabusé ne voulait pas le voir s'en aller. Cette fois, la star a fait savoir qu'il comptait bien accomplir cette saison à Paris.