"Moi, j’aurais sifflé aussi": Mbappé comprend les supporters du PSG

EVENEMENT RMC SPORT - Kylian Mbappé s’est livré dans un long échange diffusé ce mardi sur RMC, dans l’émission Rothen s’enflamme. Libre en juin prochain, l’attaquant du PSG a fait l’objet de nombreuses rumeurs lors du dernier mercato estival. Une situation qui a entraîné des sifflets de la part de certains supporters du club francilien mais le buteur ne leur en veut pas.

Fleuron de l’attaque du PSG au même titre que Lionel Messi ou Neymar, Kylian Mbappé se trouve dans une situation contractuelle un peu particulière. Lié au club parisien jusqu’en juin 2022, le buteur français refuse pour le moment de prolonger à Paris.

Cible de longue date du Real Madrid, l’attaquant a même confirmé au micro de Jérôme Rothen pour l’émission "Rothen s’enflamme" qu’il avait demandé à partir lors du dernier mercato estival afin que le PSG touche de l’argent sur son transfert.

"J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, a ainsi expliqué le phénomène de Bondy. Je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité."

Mbappé sur les sifflets: "Honnêtement, c’est compréhensible"

Malgré une demande pour partir dès la fin du mois de juillet, Kylian Mbappé n’a finalement fait l’objet d’une offre concrète du Real Madrid que dans les derniers jours du mercato. Entre temps, le Français a eu le temps de débuter la saison en Ligue 1 avec le PSG et de recevoir les sifflets du Parc des Princes et de certains supporters du club de la capitale.

"Je te le dis honnêtement, c’est compréhensible. T’es dans un dossier où il n’y a que des rumeurs, à droite, à gauche… Qu’est-ce qu’on leur a donné? Des articles, des ragots, des gens avec des pseudos qui avaient des infos…, a encore réagi le buteur francilien auprès de Jérôme Rothen. Je te dis la vérité, en toute honnêteté, en toute franchise : moi, j’aurais sifflé aussi. C’est de la frustration."

Kylian Mbappé déçu avec le PSG © Icon Sport

Mbappé a pris les sifflets pour "une marque d’affection"

A l’image de Neymar, tout proche d’un départ pendant l’été 2019, Kylian Mbappé a fait taire les critiques et les sifflets balle au pied avec déjà quatre buts et cinq passs décisives cette saison. Mais à l’inverse de la star brésilienne, l’attaquant du PSG et de l’équipe de France n’a pas été ouvertement insulté par les supporters présents au Parc des Princes. Concernant les sifflets, le buteur de 22 ans préfère y voir l’expression de l’amour passionné des fans.

"Ça ne veut pas dire qu’ils ne m’aiment pas, parce que les supporters m’ont soutenu. C’est une marque d’affection aussi, a finalement analysé Kylian Mbappé à l’antenne de RMC. Je l’ai pris comme ça, pas comme un truc frontal. Je comprends. Ils ne sont au courant de rien. On leur a donné juste une offre du Real Madrid le 26 août, deux ou trois rumeurs dans la presse étrangère ou en France. Ils ne savaient rien. On m’a reproché le fait de ne pas parler. Mais tu ne peux pas parler."