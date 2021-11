PSG: les associations de supporters de Boulogne suspendues

Comme annoncé par le journal L’Equipe et confirmé par RMC Sport, la direction du PSG a décidé de suspendre les trois associations de supporters de la tribune Boulogne du Parc des Princes. Explications.

C’est une décision forte. Comme annoncé par L’Equipe et confirmé ce samedi par RMC Sport, la direction du PSG a décidé de suspendre les trois associations de supporters de la tribune Boulogne du Parc des Princes : le Block Parisii, les Paname Rebirth et la Résistance Parisienne.

Le journal précise que l'accès à la tribune Boulogne sera refusé aux membres des Paname Rebirth et de la Résistance Parisienne pour les six prochains mois, mais ils pourront prendre place ailleurs dans le stade, alors que le Block Parisii se retrouve suspendu de Parc des Princes mais également de déplacement pendant un an.

Le club de la capitale a pu prendre ces mesures en vertu d’un dispositif légal. La loi Larrivé, adoptée par le Parlement en 2016, permet effectivement aux clubs français de refuser à des fins de sécurité la vente de billets à certains spectateurs qui ne sont pas des interdits de stade.

La crainte d'une résurgence de l’extrême droite

Mais comment en est-on arrivé là ? Des anciens de la tribune Boulogne se seraient un peu trop immiscés dans les relations entre les différents groupes actuels d'ultras. Notamment en volant une bâche. Mais derrière tout cela, il y a vraiment une crainte de la résurgence de l’extrême droite au Parc puisque ces événements ont été marqués par des insultes racistes.

De son côté, le Collectif Ultras Paris se prépare lui à fêter ses 30 ans lors du match ce samedi après-midi face au FC Nantes (17h), à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Le collectif a promis de déployer "un des plus gros tifos jamais réalisé" depuis l’existence du virage. Cela fait plusieurs semaines que les membres du collectif travaillent dessus. Un test en tribune avait même été effectué lors de la diffusion au stade du choc face à Marseille (0-0) le 24 octobre.