Nantes: comment Lafont se prépare à affronter les stars du PSG

Avant de défier le PSG samedi (17h) en Ligue 1, Alban Lafont s'est confié à RMC Sport. Le portier du FC Nantes raconte comment il voit son duel à venir avec les attaquants parisiens, et donne son avis sur la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma.

Un match comme un autre, vraiment ? Le FC Nantes sera au Parc des Princes, ce samedi (17h), pour défier le PSG, leader de la Ligue 1. Quand on lui demande si c’est un match spécial lorsqu’on est gardien de but de l’équipe adverse, Alban Lafont, qui a accordé un long entretien mercredi à RMC Sport, n’est pas loin de s’agacer… "Tout le monde le dit, mais je ne suis pas forcément d'accord parce qu’à tous les matchs, on a envie de briller, dit-il. Enfin pour ma part, d’être bon, d’aider l’équipe, de faire des arrêts. Contre le PSG, c’est la même chose." Jouer à 17h contre à Paris serait donc la même chose qu’affronter une autre équipe un dimanche à 15h ?

Le portier nantais finit par avouer : "C’est sûr qu’il y a de grands joueurs en face, quasiment tout le monde va regarder le match parce que c’est le PSG et si on fait un bon match contre eux, on va être plus mis en valeur que contre un autre adversaire." Surtout qu’il risque d’être mis à contribution avec l’armada offensive parisienne. Qui craint-il le plus d'ailleurs ? Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Neymar ? "Franchement, les trois… C’est juste extraordinaire, c’est un plaisir de les affronter, répond Lafont. Tous les joueurs rêvent d’affronter les meilleurs donc forcément, c’est un plaisir de jouer contre eux." Le gardien de but nantais concède néanmoins son admiration pour l’attaquant, qui a encore brillé avec l'équipe de France.

"Mbappé peut faire changer un match"

"Je pense que Mbappé, on le voit tous les week-ends, on n’a pas trop besoin de vidéo. On sait que sur une accélération, il peut faire changer un match donc il faudra être très attentif." Dans la cage parisienne, plutôt Donnarumma ou Navas ? Là, encore, Lafont ne veut pas se mouiller. "C’est deux styles différents, deux excellents gardiens de but, avec d’énormes qualités. J'admire beaucoup les deux. Je n’ai pas de préférence. Les deux sont juste énormes." Samedi, c'est Keylor Navas qui sera titulaire au Parc puisque Gianluigi Donnarumma, touché par une gastro-entérite, est forfait.

Le gardien de but des Canaris ne souhaite pas non plus porter un jugement sur le roulement mise en place par Mauricio Pochettino pour ses deux portiers. "Gardien de but, c’est un poste particulier, explique-t-il néanmoins. On a besoin de jouer, d’avoir de la confiance, des automatismes... C’est une situation compliquée mais je ne veux pas juger non plus parce que ce sont leurs soucis donc je n’ai pas envie d’intervenir par rapport à ça. Je n’ai jamais vécu de situation comme ça mais je sais que ça peut arriver et que ça peut être compliqué à vivre."