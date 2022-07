PSG: les débuts de Vitinha en préparation, ça donne quoi?

Comme face à Quevilly Rouen Métropole (2-0), Vitinha était titulaire contre le Kawasaki Frontale, ce mercredi au Japon (2-1). Et le milieu de terrain de 22 ans, recruté à Porto cet été, a livré une prestation correcte. Avec une certaine aisance technique, mais aussi quelques imprécisions et des difficultés au duel.

C’est pour l’instant la recrue phare de l’été. Transféré pour plus de 40 millions d’euros en provenance de Porto, Vitinha a débarqué pour densifier l’entrejeu du PSG, particulièrement décevant la saison passée. Après avoir effectué son baptême vendredi face à Quevilly Rouen Métropole, dans l’intimité du Camp des Loges (2-0), le milieu de terrain de 22 ans a vécu son premier match en public contre le Kawasaki Frontale, ce mercredi au Japon (2-1).

De l'aisance technique

Dans la chaleur humide du Japan National Stadium de Tokyo, garni par près de 80.000 spectateurs, l’international portugais (3 sélections) a une nouvelle fois été titularisé par Christophe Galtier. Dans un système en 3-4-1-2. Contre Quevilly, Vitinha avait fait la paire avec Leandro Paredes. Cette fois, il a évolué aux côtés d’Idrissa Gueye. Face aux champions du Japon, le nouveau n°17 du PSG a livré une prestation correcte dans un rôle de relayeur gauche. Sans vraiment faire d’étincelles.

Après un début de match timide et une passe en retrait mal assurée, Vitinha a pris confiance peu à peu. Même s’il ne s’est pas totalement lâché. Avec son centre de gravité bas (1,72m), il a fait admirer son aisance technique, son jeu en une touche et sa faculté à conserver le ballon.

Un manque de solidité au duel

En cherchant à jouer le plus proprement possible, parfois un peu trop. Alors que ses partenaires de l’attaque le sollicitaient entre les lignes adverses, il ne les a pas toujours servis, préférant souvent repasser par sa défense centrale plutôt que de tenter une passe risquée vers l’avant. Une sobriété peut-être liée à son statut de nouvel arrivant.

Il va sans doute falloir un peu de temps au jeune portugais pour apprendre à connaître ses coéquipiers et gagner leur confiance. Histoire d'enlever le frein à main. En attendant, il a réussi à lancer plusieurs fois Nuno Mendes, son partenaire de sélection, dans son couloir gauche. Mais Vitinha va aussi devoir muscler un peu son jeu pour s’imposer dans le onze parisien. L’ancien taulier de Porto s’est fait secouer à plusieurs reprises dans les duels. Il a aussi perdu quelques ballons trop facilement.

"On a besoin de créer des automatismes"

Après une heure passée sur le terrain, Christophe Galtier a choisi de le remplacer par le prometteur Warren Zaïre-Emery (16 ans), qui a impressionné par sa maturité physique et technique. "On a bien commencé cette préparation, a estimé Vitinha sur la chaîne du club après la rencontre. On a besoin de créer des automatismes. On a besoin de jouer d’autres matchs. Ces matchs et ces séances d’entraînement sont importants pour créer des connexions, du lien et des habitudes de jeu."

Les Parisiens ont désormais rendez-vous avec les Urawa Reds, samedi (12h), pour leur troisième match de préparation. Toujours au Japon. L’occasion pour leur nouveau métronome de monter en puissance en ce début d’été. Certainement aux côtés de Marco Verratti, qui fera probablement son retour aux affaires après avoir soigné une douleur au pied. Pour former un duo très attendu avec Vitinha.