PSG – Lorient : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Suite de la trente-troisième journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche. Parmi les rencontres de l'après-midi, le PSG accueille Lorient. Découvrons ensemble comment suivre la rencontre en direct.

En tête du championnat à 6 journées de la fin, le PSG peut faire un pas supplémentaire vers un onzième titre de champion de France.

Grâce à son bilan de 75 points et 24 victoires, 3 matchs nuls pour 5 défaites, le club de la capitale s’affiche largement en tête du classement avec 8 points d’avance sur l’Olympique de Marseille qui a réussi à ravir la place de dauphin à Lens en venant à bout de Lyon dans les ultimes secondes de la rencontre de dimanche dernier. Pour cette fin de saison, la question ne semble plus vraiment de savoir si le PSG sera champion mais plutôt quand il le sera. Pour autant, le club de la capitale joue encore plusieurs trophées symboliques comme celui de meilleur buteur ou Kylian Mbappé est à la lutte avec le lillois Jonathan David et le lyonnais Alexandre Lacazette. Le club de la capitale pourrait aussi ravir le trophée de meilleur passeur puisque celui-ci est actuellement dominé par Lionel Messi. En face, Lorient, malgré sa onzième place au classement, n’entend pas jouer le rôle de proie. Pour cette nouvelle rencontre, les Bretons pourraient compter sur la présence de leur milieu Enzo Le Fée. Malgré l’opposition, Lorient espère pouvoir renouer avec une victoire qui lui échappe depuis 5 journées.

PSG – Lorient : à quelle heure ?

Cette rencontre entre le PSG et Lorient est à suivre ce dimanche dès 17 heures 05 depuis la chaîne CANAL+ Sport 360.

