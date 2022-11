PSG: Mbappé raconte ce que lui a dit Macron pour le convaincre de rester

Dans un sujet que lui consacre le magazine Sports Illustrated, Kylian Mbappé revient sur ses échanges avec Emmanuel Macron au sujet de son avenir, avant qu'il ne prolonge au PSG en mai dernier. Le président de la République lui avait conseillé de rester.

Il ne voulait surtout pas le voir quitter le championnat de France. Fan de football (et plus particulièrement de l'OM), Emmanuel Macron a échangé à plusieurs reprises avec Kylian Mbappé lorsque ce dernier était en plein doute au sujet de son avenir, avant l'annonce de sa prolongation au PSG en mai dernier.

"Il y a eu quelques appels", confirme l'attaquant français de 23 ans dans un long sujet que lui consacre le magazine américain Sports Illustrated. "C'était en décembre, janvier, février, mars...", plaisante le champion du monde. "Il [Macron] m'a appelé pour me dire : "Je sais que tu veux partir. Je veux te dire que tu es aussi important en France. Je ne veux pas que tu partes. Tu as la possibilité d'écrire l'histoire ici. Tout le monde t'aime. J'ai répondu que j'appréciais, parce que c'était vraiment fou. Le président vous appelle et veut que vous restiez", se souvient Mbappé, qui hésitait alors à rejoindre le Real Madrid pour poursuivre sa folle ascension.

"C'était plus facile d'aller à Madrid"

Dans un entretien accordé en juin à plusieurs titres de presse quotidienne régionale, Emmanuel Macron avait lui-même expliqué le rôle qu'il avait cherché à jouer dans la prolongation de Mbappé à Paris. "Je vous rassure, je n'interviens dans aucun transfert, avait souligné le président de la République. Je suis comme chaque citoyen quand il s'agit de sport, avec une volonté de voir du beau jeu et de soutenir une équipe, en l'espèce l'Olympique de Marseille. J'ai eu une discussion avec Kylian Mbappé en amont, simplement pour lui conseiller de rester en France. Quand il est sollicité de manière informelle et amicale, c'est le rôle d'un président de défendre son pays."

Deux jours après l'annonce de sa décision, Mbappé s'était lui aussi confié sur BFMTV sur les conseils donnés par le chef de l'Etat : "Il n’y a pas eu qu’un coup de fil. C'est un paramètre parmi d'autres, j'ai beaucoup de respect pour lui mais je ne prends pas la décision parce qu’il me dit de rester, même si c’est un paramètre parmi d’autres. Il m'a donné de bons conseils. Aujourd’hui quand t’es une figure nationale tu as des droits mais aussi des devoirs. Il ne faut pas reculer, j’ai toujours voulu des responsabilités, ce n’est pas maintenant que j’en ai qu’il faut reculer."

Pour Sports Illustrated, Mbappé rappelle pourquoi il n'a finalement pas voulu changer de club. "A Paris, la page est totalement blanche. Quelle opportunité! Il faut penser différemment. Bien sûr, c'était plus facile d'aller à Madrid. Mais j'ai cette ambition. Je suis français. Je suis un enfant de Paris, et gagner à Paris, c'est quelque chose de vraiment spécial - vraiment spécial. Cela inscrit votre nom dans l'histoire de votre pays pour la vie". L'objectif pour y parvenir est évidemment d'aider le PSG à remporter la première Ligue des champions de l'histoire du club.