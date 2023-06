PSG: meilleur buteur de Ligue 1 pour la 5e fois de suite, Mbappé se projette encore à Paris

Avec 29 réalisations, Kylian Mbappé boucle sa saison en meilleur buteur de Ligue 1 pour la cinquième fois d'affilée. L'attaquant du PSG, buteur lors de la défaite contre Clermont (3-2) pour la dernière journée de championnat, se projette encore à Paris la saison prochaine.

2019, 2020, 2021, 2022 et 2023: Kylian Mbappé termine la saison meilleur buteur de Ligue 1. C'est donc la cinquième fois que l'attaquant du PSG glane ce trophée individuel. "Pour l'histoire", a lâché en partant l'ancien Monégasque sur Canal+ Foot. Cette performance, seule Jean-Pierre Papin l'avait auparavant réalisée.

Avec 29 buts, le dernier inscrit samedi contre Clermont (2-3), l'attaquant français du PSG devance le Lyonnais Alexandre Lacazette (27 buts) après 38 journées. Papin avait réussi l'exploit d'être sacré cinq fois d'affilée entre 1988 et 1992 avec l'Olympique de Marseille. Il avait marqué 28 buts en 2021-22, 27 en 2020-21, 18 lors de la saison 2019-20 tronquée par le Covid-19 et 33 en 2018-19, sa saison la plus prolifique en L1.

"Le club fait ce qu'il peut, je me contenterai juste de ce que le club fait"

Sous contrat la saison prochaine, le numéro 7 du PSG pourrait devenir le seul joueur à avoir remporté cette distinction six fois de suite. Il s'est en tout cas déjà projeté sur le prochain exercice: "Je suis juste là pour jouer, j'ai un contrat. Le club fait ce qu'il peut, je me contenterai juste de ce que le club fait. Le reste ne me regarde pas", a lancé le buteur.

Mbappé a déjà battu le record du nombre de trophées de meilleur joueur de la saison glanés consécutivement, avec son quatrième, obtenu dimanche lors de la cérémonie des Trophées UNFP.

"C'est un plaisir, j'ai toujours voulu gagner, laisser mon nom dans l'histoire du championnat. Mais même avec toute l'ambition que j'ai je ne pensais pas gagner aussi vite", avait-il déclaré ce soir-là. Son coéquipier Lionel Messi a de son côté été sacré meilleur passeur du championnat, avec 16 passes décisives.

Le classement des buteurs:

29 buts: Mbappé (Paris SG)

27 buts: Lacazette (Lyon)

24 buts: David (Lille)

21 buts: Balogun (Reims), Openda (Lens)

20 buts: Diallo (Strasbourg)