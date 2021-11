PSG-Nantes: le Virage Auteuil fête ses 30 ans

Le Virage Auteuil du Parc des Princes fête ses 30 ans. Le Collectif Ultras Paris, qui l'anime désormais, a prévu plusieurs animations pour le match PSG-Nantes de la 14e journée de Ligue 1, ce samedi.

1991-2021. Le Paris Saint-Germain a souhaité un "joyeux anniversaire" au Virage Auteuil, qui fête ses 30 ans à l'occasion du match prévu samedi contre le FC Nantes. Le club de la capitale a accompagné son message sur les réseaux sociaux d'une vidéo retraçant des moments forts de la tribune phare du Parc des Princes.

"Auteuil, c’est la stéréophonie qui s’incarne au Parc"

Sur son site, l'hommage du PSG est tout aussi appuyé: "Lieu de toutes les ferveurs, génératrice de tifos flamboyants et de chants revendiquant un dévouement sans faille, Auteuil est un symbole: l’endroit où se retrouve désormais les fans franciliens, prêts à tout donner pour que vive leur passion rouge et bleue. Auteuil, c’est la tribune populaire, celle du mélange et du partage, de la communion et des amitiés éternelles. 1991. La date n’est pas anodine. C’est celle de la naissance d’Auteuil, quand la tribune devint virage. Bien sûr, au départ, ils ne sont que quelques dizaines. Puis des centaines. Puis des milliers. Un peuple enfin, fidèle et toujours au rendez-vous".

"Auteuil, c’est la stéréophonie qui s’incarne au Parc, c’est un nouveau moteur qui rugit à chaque nouvelle rencontre, c’est l’amour inconditionnel d’un maillot qui se dessine à coups de drapeaux, de mélodies gorgées de panache, de foi sans cesse réactivée. Le temps a passé, la passion n’a rien cédé", a écrit le PSG, sans mentionner la parenthèse du plan sécurité de l'ancien président Robin Leproux, qui a conduit à une absence des ultras de 2010 à 2017.

Sur le même sujet PSG: feux d'artifices et fumigènes, les ultras parisiens célèbrent les 30 ans du Virage Auteuil

Plusieurs animations prévues

Pour célébrer ces 30 ans du Virage Auteuil, les supporters du Collectif Ultras Paris, qui l'animent aujourd'hui, ont prévu plusieurs animations en tribune et à l'extérieur. Un cortège doit partir à 13h de la fontaine d'Auteuil, située à proximité du Parc. Dans le stade, le CUP promet un spectacle "minutieux".