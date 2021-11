PSG en direct: suivez la conf de Pochettino avant Nantes

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, s’est agacé d’une question sur son supposé manque de style dans une interview à l’Equipe. Le manager défend son approche qui dépend des attentes du club, selon lui.

"Je le dis avec beaucoup de respect, mais cette question traduit un certain manque de respect, a-t-il réagi. C'est comme si je vous disais que vous n'aviez pas de style dans votre écriture. Bien sûr que vous en avez un, vous êtes professionnel et c'est pour ça que vous êtes assis là. Tout entraîneur, au plus haut niveau comme en amateur, a un style."